mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Изображение материала

Мэру Салавата продлили мэру пресечения в четвертый раз

9 августа 2023, 05:59
Фото: Photobank Ura Media
Суд вновь продлил меру пресечения для мэра Салавата. Теперь ему также нельзя покидать пределы дома в вечернее время.

Районный суд в Уфе в очередной раз продлил меру пресечения Игорю Миронову. По решению судьи, мэру Салавата запрещено пользоваться всевозможными электронными носителями, в том числе и мобильным телефоном, также отныне он не сможет покидать пределы дома с 22 часов до 6 утра.

Напомним, что Миронов подозревается в превышении должностных полномочий. Как считает следствие, летом 2022 года мужчина своевольно передал права на использование и владение электросетями Салавата на 50 лет частникам.

Стоит отметить, что срок действия запрета для Игоря Миронова продлевается уже в четвëртый раз.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Глава СКР заинтересовался взрывом в цеху крупного предприятия Башкирии
Сегодня, 04:53
Суп со слюнями повара, мат учителя и уроки в холле: что скрывают популярные школы Уфы
Вчера, 11:51
Стало известно, кто в Уфе сможет получить высокую зарплату в августе
Сегодня, 03:25
«В детстве туда не ходили»: как живет парк Уфы, где убили женщину и нашли извращенца
Вчера, 10:51
Кто из звезд выступит на фестивале «Есть!» в конце августа в Уфе
Сегодня, 04:57
«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии
4 августа, 12:00