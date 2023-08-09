Мэру Салавата продлили мэру пресечения в четвертый раз

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Районный суд в Уфе в очередной раз продлил меру пресечения Игорю Миронову. По решению судьи, мэру Салавата запрещено пользоваться всевозможными электронными носителями, в том числе и мобильным телефоном, также отныне он не сможет покидать пределы дома с 22 часов до 6 утра.
Напомним, что Миронов подозревается в превышении должностных полномочий. Как считает следствие, летом 2022 года мужчина своевольно передал права на использование и владение электросетями Салавата на 50 лет частникам.
Стоит отметить, что срок действия запрета для Игоря Миронова продлевается уже в четвëртый раз.