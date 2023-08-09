Массовые проверки транспорта ожидают водителей Башкирии: озвучены точные даты

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Госавтоинспекция Уфы объявила, что 10, 17 и 24 августа сотрудники ГИБДД будут проверять пассажирский транспорт. Главная задача — обеспечить безопасность пассажиров. Одновременно будут проверять водителей личного автотранспорта, чтобы пресечь нарушение при перевозке детей и вождение в нетрезвом виде.
Автоинспекция призывает участников дорожного движения быть вежливыми и внимательными. В отделе маркетинга и связей с общественностью «Башавтотранса» ответили, что они приветствуют такие проверки и сотрудничают с ГИБДД в области обеспечения безопасности перевозок.