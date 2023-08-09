Массовые проверки транспорта ожидают водителей Башкирии: озвучены точные даты

Автоинспекция призывает участников дорожного движения быть вежливыми и внимательными. В отделе маркетинга и связей с общественностью «Башавтотранса» ответили, что они приветствуют такие проверки и сотрудничают с ГИБДД в области обеспечения безопасности перевозок.