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Массовые проверки транспорта ожидают водителей Башкирии: озвучены точные даты

9 августа 2023, 11:31
Фото: 1MI
Массовые проверки затронут водителей автобусов. А ещё будут выявлять пьяных за рулём, сообщает ГИБДД республики.

Госавтоинспекция Уфы объявила, что 10, 17 и 24 августа сотрудники ГИБДД будут проверять пассажирский транспорт. Главная задача — обеспечить безопасность пассажиров. Одновременно будут проверять водителей личного автотранспорта, чтобы пресечь нарушение при перевозке детей и вождение в нетрезвом виде.

Автоинспекция призывает участников дорожного движения быть вежливыми и внимательными. В отделе маркетинга и связей с общественностью «Башавтотранса» ответили, что они приветствуют такие проверки и сотрудничают с ГИБДД в области обеспечения безопасности перевозок.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Общественный транспорт#Дороги#ГИБДД
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