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Published Сегодня, 04:57

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Кто из звезд выступит на фестивале «Есть!» в конце августа в Уфе

9 августа 2023, 04:57
Фото: 1MI
Трёхдневный фестиваль еды пройдёт в Уфе на новой площадке. Озвучены хедлайнеры фестиваля — это популярные музыканты

Хедлайнерами фестиваля «Есть!», который пройдет с 26 по 28 августа на площади перед «Уфа-Арена», станут группы «Отпетые мошенники», «Волга-Волга» и исполнительница Линда.

Гастрономический фестиваль «Есть!» проходит в Уфе вот уже несколько лет. Напомним, обычно мероприятие проходило на площади возле Гостиного двора, однако в этом году организаторы решили сменить площадку на более просторную. Гостей мероприятия ждёт не только изобилие вкусной еды, но и насыщенная программа развлечений с участием блогеров и знаменитых артистов.

#Новости Уфы#Фестиваль#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии
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