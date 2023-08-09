Кто из звезд выступит на фестивале «Есть!» в конце августа в Уфе

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Хедлайнерами фестиваля «Есть!», который пройдет с 26 по 28 августа на площади перед «Уфа-Арена», станут группы «Отпетые мошенники», «Волга-Волга» и исполнительница Линда.
Гастрономический фестиваль «Есть!» проходит в Уфе вот уже несколько лет. Напомним, обычно мероприятие проходило на площади возле Гостиного двора, однако в этом году организаторы решили сменить площадку на более просторную. Гостей мероприятия ждёт не только изобилие вкусной еды, но и насыщенная программа развлечений с участием блогеров и знаменитых артистов.