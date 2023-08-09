Кто из звезд выступит на фестивале «Есть!» в конце августа в Уфе

Гастрономический фестиваль «Есть!» проходит в Уфе вот уже несколько лет. Напомним, обычно мероприятие проходило на площади возле Гостиного двора, однако в этом году организаторы решили сменить площадку на более просторную. Гостей мероприятия ждёт не только изобилие вкусной еды, но и насыщенная программа развлечений с участием блогеров и знаменитых артистов.