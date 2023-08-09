Известное здание в центре Уфы признают объектом культурного наследия

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Управление Башкультнаследия подготовило соответствующее основание. До проведения историко-культурной экспертизы здание Горсовета числилось в списке заявленных объектов культурного наследия Республики Башкортостан.
В ходе проверки выяснилось, что здание городского совета было возведено в 1957–1959 годах.
Руководитель общества охраны памятников и культуры в Башкирии Эльза Маулимшина объяснила, что включение здания Горсовета в список позволит сохранить и защитить архитектурное наследие по проспекту Октября.
Ранее сообщалось о том, что к списку объектов культурного наследия был причислен дом №25 по улице Новомостовой. В июле же этот список пополнил дом № 28 по улице Первомайской в Черниковке.