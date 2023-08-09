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Известное здание в центре Уфы признают объектом культурного наследия

9 августа 2023, 05:35
Фото: t.me/ufakoroche

Здание Горсовета Уфы войдет в реестр Башкультнаследия

Здание городского совета официально внесено в список объектов культурного наследия Башкирии.

Управление Башкультнаследия подготовило соответствующее основание. До проведения историко-культурной экспертизы здание Горсовета числилось в списке заявленных объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

В ходе проверки выяснилось, что здание городского совета было возведено в 1957–1959 годах.

Руководитель общества охраны памятников и культуры в Башкирии Эльза Маулимшина объяснила, что включение здания Горсовета в список позволит сохранить и защитить архитектурное наследие по проспекту Октября.

Ранее сообщалось о том, что к списку объектов культурного наследия был причислен дом №25 по улице Новомостовой. В июле же этот список пополнил дом № 28 по улице Первомайской в Черниковке.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Объект культурного наследия#Охрана объектов культурного наследия#Культура
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