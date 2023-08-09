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Глава СКР заинтересовался взрывом в цеху крупного предприятия Башкирии

9 августа 2023, 04:53
Фото: 1MI
Главный следователь России заинтересовался взрываем в цеху крупного предприятия Башкирии

Глава следственного комитета России заинтересовался произошедшем накануне в цеху крупного предприятия Башкирии взрывом. По информации пресс-службы ведомства, Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки.

— Это уже вторая авария в данной компании за последний месяц, ранее произошёл прорыв трубопровода, по которому поступают отходы с предприятия, — заявили в пресс-службе СКР.

Помимо этого, по сообщениям местных жителей о загрязнении воздуха в районе завода СК РБ возбудил уголовное дело. Так, доклад о ходе расследования и поведения проверок по делу должен быть предоставлен Александру Бастрыкину.

Напомним, что вызрыв винихлорида произошел накануне в ремонтируемом цехе БСК поздним вечером. В результате пострадали двое сотрудников, которые, по информации Минздрава РБ, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Происшествие#Несчастный случай#Несчастный случай на производстве
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