ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» помогает по всей РФ готовить детей к школе

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Детям из малообеспеченных и многодетных, а также нуждающихся семей, детям участников СВО, детям-инвалидам и детям из новых регионов передают школьные рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями.
Как пишет издание, «Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребёнка в школу» могли все желающие. Выдавать школьные наборы к новому учебному году будут в отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. В новых регионах Российской Федерации помощь для детей к 1 сентября можно получить в пунктах выдачи гуманитарной помощи, исполкомах «Единой России», пунктах, открытых партией совместно с фондом «Ридовка Помогает!», передает rostovgazeta.ru.
Глава центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что на данный момент акцией охвачено уже 55 тысяч детей, а в общей сложности помощь к 1 сентября будет передана 200 тысячам детей. Особенное внимание уделяется детям военнослужащих — участников спецоперации, которым сейчас нужна дополнительная поддержка. В штабах общественной поддержки проходят мероприятия, в рамках которых детям дарят подарки к новому учебному году. Здесь же принимаются заявки на получение адресной помощи.
Недавно такие мероприятия провели в штабах общественной поддержки во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областях и других регионах. В них участвовали дети из нуждающихся и многодетных семей. В новых российских регионах помощью к началу учебного года уже охвачено 14 тысяч детей. Также партия «Единая Россия» передает в школы наборы учебников и книг для школьных библиотек.
Сидякин отметил, что потребности каждого населенного пункта прорабатываются отдельно. Осуществляется сбор данных о числе нуждающихся в помощи детей, о том, что необходимо образовательным учреждениям.
По сообщению на сайте ER.RU, Сидякин рассказал, что также партия «Единая Россия» помогает восстанавливать школы в новых регионах. Он подчеркнул, что во многих населенных пунктах здания школ находятся в неудовлетворительном состоянии и в их подготовке к 1 сентября помогают волонтеры партии. Жители новых регионов могут предложить на встречах с кандидатами от «Единой России» включить в региональные блоки народной программы объекты, требующие капремонта и благоустройства.
«Традиционно Башкортостан поддерживает акцию „Собери ребенка в школу“. Неравнодушные жители республики, депутаты всех уровней и сторонники „Единой России“ помогают подготовиться к началу учебного года детям из малоимущих и многодетных семей. В этом году особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции и детям из новых регионов. В штабе общественной поддержки Республики Башкортостан оказана помощь 10 малоимущим и семьям участников СВО башкирской столицы. Детям вручили школьные рюкзаки с канцелярскими товарами, письменные принадлежности, тетради, все для рисования, наборы для детского творчества, а также организовали мастер-класс по авиамоделированию. Отмечу, что каждый житель республики может принести необходимые наборы для учебы в штаб общественной поддержки Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 1) и региональную общественную приёмную „Единой России“ (г. Уфа, ул. Достоевского, 73)», — сообщил координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Республике Башкортостан, председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Раиль Асадуллин.