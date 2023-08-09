ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» помогает по всей РФ готовить детей к школе

«Традиционно Башкортостан поддерживает акцию „Собери ребенка в школу“. Неравнодушные жители республики, депутаты всех уровней и сторонники „Единой России“ помогают подготовиться к началу учебного года детям из малоимущих и многодетных семей. В этом году особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции и детям из новых регионов. В штабе общественной поддержки Республики Башкортостан оказана помощь 10 малоимущим и семьям участников СВО башкирской столицы. Детям вручили школьные рюкзаки с канцелярскими товарами, письменные принадлежности, тетради, все для рисования, наборы для детского творчества, а также организовали мастер-класс по авиамоделированию. Отмечу, что каждый житель республики может принести необходимые наборы для учебы в штаб общественной поддержки Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 1) и региональную общественную приёмную „Единой России“ (г. Уфа, ул. Достоевского, 73)», — сообщил координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Республике Башкортостан, председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Раиль Асадуллин.