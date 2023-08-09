mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа 2023, 17:33

Published 9 августа 2023, 17:33

Modified 9 августа 2023, 17:35

Updated 9 августа 2023, 17:35

ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» помогает по всей РФ готовить детей к школе

9 августа 2023, 17:33
В рамках акции «Собери ребенка в школу», которую каждый год проводит партия «Единая Россия», помощь к 1 сентября получили уже 55 тысяч детей.

Детям из малообеспеченных и многодетных, а также нуждающихся семей, детям участников СВО, детям-инвалидам и детям из новых регионов передают школьные рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями.

Как пишет издание, «Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребёнка в школу» могли все желающие. Выдавать школьные наборы к новому учебному году будут в отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. В новых регионах Российской Федерации помощь для детей к 1 сентября можно получить в пунктах выдачи гуманитарной помощи, исполкомах «Единой России», пунктах, открытых партией совместно с фондом «Ридовка Помогает!», передает rostovgazeta.ru.

Глава центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что на данный момент акцией охвачено уже 55 тысяч детей, а в общей сложности помощь к 1 сентября будет передана 200 тысячам детей. Особенное внимание уделяется детям военнослужащих — участников спецоперации, которым сейчас нужна дополнительная поддержка. В штабах общественной поддержки проходят мероприятия, в рамках которых детям дарят подарки к новому учебному году. Здесь же принимаются заявки на получение адресной помощи.

Недавно такие мероприятия провели в штабах общественной поддержки во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областях и других регионах. В них участвовали дети из нуждающихся и многодетных семей. В новых российских регионах помощью к началу учебного года уже охвачено 14 тысяч детей. Также партия «Единая Россия» передает в школы наборы учебников и книг для школьных библиотек.

Сидякин отметил, что потребности каждого населенного пункта прорабатываются отдельно. Осуществляется сбор данных о числе нуждающихся в помощи детей, о том, что необходимо образовательным учреждениям.

По сообщению на сайте ER.RU, Сидякин рассказал, что также партия «Единая Россия» помогает восстанавливать школы в новых регионах. Он подчеркнул, что во многих населенных пунктах здания школ находятся в неудовлетворительном состоянии и в их подготовке к 1 сентября помогают волонтеры партии. Жители новых регионов могут предложить на встречах с кандидатами от «Единой России» включить в региональные блоки народной программы объекты, требующие капремонта и благоустройства.

«Традиционно Башкортостан поддерживает акцию „Собери ребенка в школу“. Неравнодушные жители республики, депутаты всех уровней и сторонники „Единой России“ помогают подготовиться к началу учебного года детям из малоимущих и многодетных семей. В этом году особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции и детям из новых регионов. В штабе общественной поддержки Республики Башкортостан оказана помощь 10 малоимущим и семьям участников СВО башкирской столицы. Детям вручили школьные рюкзаки с канцелярскими товарами, письменные принадлежности, тетради, все для рисования, наборы для детского творчества, а также организовали мастер-класс по авиамоделированию. Отмечу, что каждый житель республики может принести необходимые наборы для учебы в штаб общественной поддержки Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 1) и региональную общественную приёмную „Единой России“ (г. Уфа, ул. Достоевского, 73)», — сообщил координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Республике Башкортостан, председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Раиль Асадуллин.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика