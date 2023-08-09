Две девочки отравились неизвестными веществами в Башкирии

По рассказам знакомых девочек, те якобы отпросились у родителей на вечернюю прогулку, а сами пошли в клуб, употребив там неизвестный препарат. Встретившись со знакомыми, каждая из них выпила по 10 таблеток — после этого девушкам стало плохо. По информации Mash, дело окончилось комой и амнезией.