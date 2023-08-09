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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

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Две девочки отравились неизвестными веществами в Башкирии

9 августа 2023, 11:39
Фото: 1MI
Несовершеннолетним из Стерлитамака стало плохо после употребления определенных веществ.

Две 16-летние девушки из Стерлитамака накануне, как сообщает Mash, попали в больницу после употребления аптечных наркотиков.

По данным телеграм-канала, оба подростка живут в неполных семьях с мамами. Одна из подруг ранее состояла на учёте в ОДН.

По рассказам знакомых девочек, те якобы отпросились у родителей на вечернюю прогулку, а сами пошли в клуб, употребив там неизвестный препарат. Встретившись со знакомыми, каждая из них выпила по 10 таблеток — после этого девушкам стало плохо. По информации Mash, дело окончилось комой и амнезией.

В Минздраве Башкирии журналисту Mkset отказались раскрывать подробности произошедшего, сославшись на врачебную тайну.

#Анна Савельева#Новости Башкирии
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