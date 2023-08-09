«До октября»: названы симптомы заражения глистами после купания в озёрах Башкирии

Она рассказала, что в водоёмах Башкирии водятся личинки глистов, незаметные для человеческого глаза. Их размер едва достигает 1 миллиметра. Но когда они попадают на кожу, эти сосальщики проникают под неё, где умирают. Человеческий организм непригоден для жизни церкарий. Но их гибель под кожей вызывает для человека неприятные ощущения — зуд, красные пятна, волдыри, повышение температуры. Как сказала чиновница, «Мучить они нас будут до самого октября, пока температуры воды не до 3 градусов».