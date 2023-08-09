«До октября»: названы симптомы заражения глистами после купания в озёрах Башкирии

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Анна Казак, руководитель управления Роспотребнадзора по республике, опубликовала видео, предостерегающее от купания на несанкционированных пляжах.
Она рассказала, что в водоёмах Башкирии водятся личинки глистов, незаметные для человеческого глаза. Их размер едва достигает 1 миллиметра. Но когда они попадают на кожу, эти сосальщики проникают под неё, где умирают. Человеческий организм непригоден для жизни церкарий. Но их гибель под кожей вызывает для человека неприятные ощущения — зуд, красные пятна, волдыри, повышение температуры. Как сказала чиновница, «Мучить они нас будут до самого октября, пока температуры воды не до 3 градусов».
Церкарии (лат. cercaria) водятся в стоящей и слабо-проточной воде и на мелководных участках. В таких местах часто густая растительность и водятся, например, утки. Они активно внедряются в организм водоплавающих птиц, рыб, головастиков, крабов и беспозвоночных. Заражение человека церкариями называется церкариозом или «зудом купальщиков». Больше всех болезни подвержены дети. Долгая болезнь, сопровождаемая аллергией и повышением температуры, способна привести к глубоким нарушениям в работе организма.
Избежать заражения церкариями, по словам Анны Казак, можно, если не купаться в мутной, стоящей и заросшей воде. Также не рекомендуется ходить в таких местах босиком («по колено»). Перед тем, как пойти купаться, нужно смазать кожу кремом от мошек или комаров. Выйдя из воды — насухо вытереться жестким полотенцем.
Mkset сообщал о том, что в нескольких озёрах Уфы и Уфимского района обнаружены холерные вибрионы. Роспотребнадзор объяснил, что риска распространения холеры в Башкирии нет.