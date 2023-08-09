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Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

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«До октября»: названы симптомы заражения глистами после купания в озёрах Башкирии

9 августа 2023, 14:04
Фото: 1MI
Глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак рассказала об опасности, поджидающей на несанкционированных пляжах

Анна Казак, руководитель управления Роспотребнадзора по республике, опубликовала видео, предостерегающее от купания на несанкционированных пляжах.

Она рассказала, что в водоёмах Башкирии водятся личинки глистов, незаметные для человеческого глаза. Их размер едва достигает 1 миллиметра. Но когда они попадают на кожу, эти сосальщики проникают под неё, где умирают. Человеческий организм непригоден для жизни церкарий. Но их гибель под кожей вызывает для человека неприятные ощущения — зуд, красные пятна, волдыри, повышение температуры. Как сказала чиновница, «Мучить они нас будут до самого октября, пока температуры воды не до 3 градусов».

Церкарии (лат. cercaria) водятся в стоящей и слабо-проточной воде и на мелководных участках. В таких местах часто густая растительность и водятся, например, утки. Они активно внедряются в организм водоплавающих птиц, рыб, головастиков, крабов и беспозвоночных. Заражение человека церкариями называется церкариозом или «зудом купальщиков». Больше всех болезни подвержены дети. Долгая болезнь, сопровождаемая аллергией и повышением температуры, способна привести к глубоким нарушениям в работе организма.

Избежать заражения церкариями, по словам Анны Казак, можно, если не купаться в мутной, стоящей и заросшей воде. Также не рекомендуется ходить в таких местах босиком («по колено»). Перед тем, как пойти купаться, нужно смазать кожу кремом от мошек или комаров. Выйдя из воды — насухо вытереться жестким полотенцем.

Mkset сообщал о том, что в нескольких озёрах Уфы и Уфимского района обнаружены холерные вибрионы. Роспотребнадзор объяснил, что риска распространения холеры в Башкирии нет.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Идэль Гумеров
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