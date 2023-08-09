Денис Сафин: Благополучие сотрудников является приоритетом «Уральской Стали»

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Объем инвестиций на ближайшие пять лет оценивают в 100 миллиардов рублей. Главной целью этих вложений, по мнению гендиректора управляющей компании Дениса Сафина, остается поддержка сотрудников. Об этом информирует aif.ru.
«Уральская Сталь» — это прежде всего люди, — рассуждает Денис Сафин, — мы это знаем и ценим. Именно поэтому забота о благополучии работников и членов их семей — один из основных приоритетов, который мы определили при выработке стратегии развития комбината».
Примечательно, что с начала года повышение оплаты труда работников прошло уже во второй раз. При этом средства направлялись таким образом, чтобы максимальную прибавку к заработной плате получили работники с наиболее низкими доходами. По ряду специальностей рост зарплаты достигнет 22%. Кроме этого, на предприятии задействуют и другие меры поощрения, среди которых повышение окладов по самым трудным направлениям работы и компенсация расходов на питание.
«Наша цель на ближайшие несколько лет — сделать так, чтобы людям на комбинате было комфортно работать, а в городе — жить», — подчеркивает Денис Сафин. По его мнению, в Новотроицке нет семей, которые не были бы связаны с комбинатом. Поэтому Сафин заявил о планах о совместных с руководством города и региона инвестициях в развитие комфортной и современной городской среды, чтобы люди хотели остаться жить в Новотроицке и видели здесь возможности для самореализации.
По инициативе компании также начнет работу агентство развития Новотроицка, работа которого будет направлена на реализацию проектов развития среды, качества социальных услуг, помощь развитию бизнеса.
Помимо реализации собственных проектов, компания каждый год проводит конкурс «Хорошие дела». Победителям предоставляют гранты на реализацию полезных инициатив.