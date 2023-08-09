Денис Сафин: Благополучие сотрудников является приоритетом «Уральской Стали»

«Наша цель на ближайшие несколько лет — сделать так, чтобы людям на комбинате было комфортно работать, а в городе — жить», — подчеркивает Денис Сафин. По его мнению, в Новотроицке нет семей, которые не были бы связаны с комбинатом. Поэтому Сафин заявил о планах о совместных с руководством города и региона инвестициях в развитие комфортной и современной городской среды, чтобы люди хотели остаться жить в Новотроицке и видели здесь возможности для самореализации.