mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Изображение материала

Денис Сафин: Благополучие сотрудников является приоритетом «Уральской Стали»

9 августа 2023, 16:15
Фото: piqsels.com
После слияния новотроицкого металлургического комбината «Уральская Сталь» с Загорским трубным заводом управляющая компания холдинга запустила комплексную инвестиционную программу, нацеленную на развитие производства, улучшение условий труда и выполнение социальных проектов в городе.

Объем инвестиций на ближайшие пять лет оценивают в 100 миллиардов рублей. Главной целью этих вложений, по мнению гендиректора управляющей компании Дениса Сафина, остается поддержка сотрудников. Об этом информирует aif.ru.

«Уральская Сталь» — это прежде всего люди, — рассуждает Денис Сафин, — мы это знаем и ценим. Именно поэтому забота о благополучии работников и членов их семей — один из основных приоритетов, который мы определили при выработке стратегии развития комбината».

Примечательно, что с начала года повышение оплаты труда работников прошло уже во второй раз. При этом средства направлялись таким образом, чтобы максимальную прибавку к заработной плате получили работники с наиболее низкими доходами. По ряду специальностей рост зарплаты достигнет 22%. Кроме этого, на предприятии задействуют и другие меры поощрения, среди которых повышение окладов по самым трудным направлениям работы и компенсация расходов на питание.

«Наша цель на ближайшие несколько лет — сделать так, чтобы людям на комбинате было комфортно работать, а в городе — жить», — подчеркивает Денис Сафин. По его мнению, в Новотроицке нет семей, которые не были бы связаны с комбинатом. Поэтому Сафин заявил о планах о совместных с руководством города и региона инвестициях в развитие комфортной и современной городской среды, чтобы люди хотели остаться жить в Новотроицке и видели здесь возможности для самореализации.

По инициативе компании также начнет работу агентство развития Новотроицка, работа которого будет направлена на реализацию проектов развития среды, качества социальных услуг, помощь развитию бизнеса.

Помимо реализации собственных проектов, компания каждый год проводит конкурс «Хорошие дела». Победителям предоставляют гранты на реализацию полезных инициатив.

Подпишитесь
ЧВК «Редан» возвращается? В Уфе задержали несколько человек с пауком на одежде
Сегодня, 17:02
Опасную заразу обнаружили в водоемах Уфы: раскрыт список озер, где купаются жители
Сегодня, 11:27
Массовые проверки транспорта ожидают водителей Башкирии: озвучены точные даты
Сегодня, 11:31
Реку Белую в Уфе залило нефтью: власти рассказали, что произошло
Сегодня, 10:12
Кто из звезд выступит на фестивале «Есть!» в конце августа в Уфе
Сегодня, 04:57
«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии
4 августа, 12:00