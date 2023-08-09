ЧВК «Редан» возвращается? В Уфе задержали несколько человек с пауком на одежде

История неформальной молодёжной субкультуры ведёт своё начало с зимы 2023 года. Тогда в крупных городах после массовых стычек были задержаны подростки, называвшие себя представителями ЧВК «Рёдан». Ребята вдохновлялись японским аниме-сериалом «Hunter x Huner». Сообщалось, что они выступают против футбольных фанатов, однако сами они заявляют, что против насилия и ненависти. Сообщения о сходках этой группы появлялись и в Уфе. Тогда ситуация дошла до того, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила запретить аниме.