ЧВК «Редан» возвращается? В Уфе задержали несколько человек с пауком на одежде

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В социальных сетях и уфимских телеграм-каналах стало распространяться видео с группой молодых людей. Некоторые из молодых ребят были одеты в худи с изображением паука на спине.
Считается, что это символика представителей молодежной субкультуры, так называемого ЧВК «Рёдан». По сообщениям в социальных сетях они были задержаны полицией.
История неформальной молодёжной субкультуры ведёт своё начало с зимы 2023 года. Тогда в крупных городах после массовых стычек были задержаны подростки, называвшие себя представителями ЧВК «Рёдан». Ребята вдохновлялись японским аниме-сериалом «Hunter x Huner». Сообщалось, что они выступают против футбольных фанатов, однако сами они заявляют, что против насилия и ненависти. Сообщения о сходках этой группы появлялись и в Уфе. Тогда ситуация дошла до того, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила запретить аниме.
Редакция обратилась за комментариями в МВД. Там не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть инцидент. Информация, на данный момент уточняется.