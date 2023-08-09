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ЧВК «Редан» возвращается? В Уфе задержали несколько человек с пауком на одежде

9 августа 2023, 17:02
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
На Гостином дворе собралась молодёжь с изображением паука на спинах. Их забрали полицейские

В социальных сетях и уфимских телеграм-каналах стало распространяться видео с группой молодых людей. Некоторые из молодых ребят были одеты в худи с изображением паука на спине.

Считается, что это символика представителей молодежной субкультуры, так называемого ЧВК «Рёдан». По сообщениям в социальных сетях они были задержаны полицией.

История неформальной молодёжной субкультуры ведёт своё начало с зимы 2023 года. Тогда в крупных городах после массовых стычек были задержаны подростки, называвшие себя представителями ЧВК «Рёдан». Ребята вдохновлялись японским аниме-сериалом «Hunter x Huner». Сообщалось, что они выступают против футбольных фанатов, однако сами они заявляют, что против насилия и ненависти. Сообщения о сходках этой группы появлялись и в Уфе. Тогда ситуация дошла до того, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила запретить аниме.

Редакция обратилась за комментариями в МВД. Там не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть инцидент. Информация, на данный момент уточняется.

#Идэль Гумеров#Новости Уфы#Происшествия#Город#Общество#Подростки#Аниме
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