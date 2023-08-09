Башкирские ИТ-специалисты могут взять ипотеку в ПСБ под 3,5%

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Это стало возможным благодаря тому, что к реализации региональных льготных ипотечных программ, оператором которых выступает ДОМ.РФ, присоединился ПСБ. Сниженная ставка стала доступной за счет объединения федеральной программы «ИТ-ипотеки» с дополнительным субсидированием ставок со стороны регионов.
— Сегодня в республике аккредитовано 250 ИТ-компаний, и запуск специальной льготной ипотеки позволит не только улучшить жилищные условия ИТ-специалистов, но также послужит созданию в регионе комфортных финансовых условий для сотрудников ИТ-компаний. ПСБ принимает активное участие в реализации программ с государственной поддержкой, и мы уверены, что снижение ставки по льготной программе усилит развитие ИТ-сектора Башкортостана и престиж работы в цифровой отрасли региона. В Уфе по этой программе уже выдан первый ипотечный кредит, — отметил региональный директор ПСБ в Республике Башкортостан Андрей Вяткин.
Базовая ставка по госпрограмме ипотеки для ИТ-специалистов составляет 4,5%. В Башкирии дополнительный дисконт составляет 1 процентный пункт при подключении страховой защиты. При этом максимальная сумма ипотечного кредита по льготной ставке для жителей РБ может достигать 6 млн рублей. Первый взнос — 15% от стоимости недвижимости. Взять ипотеку по льготной ставке могут работники ИТ-сферы в возрасте до 50 лет включительно, трудовой договор которых заключен с организацией, зарегистрированной на территории Республики Башкортостан и осуществляющей деятельность в области информационных технологий, аккредитованной Минцифры России.
*Ставка 3,5% годовых по программе «Госпрограмма. ИТ-специалисты» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии личного страхования для сотрудников ИТ-компаний, которые включены в реестр аккредитованных организаций, работающих в области информационных технологий. Первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. руб. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб. Возраст заемщика или созаемщика — от 21 до 50 лет (включительно). Срок кредита — от 36 до 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане РФ, проживающие и работающие на территории РБ при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2024 года (включительно). Приобретение имущества возможно только на территории РБ. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам, вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 19.07.2023. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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