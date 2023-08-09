Автобус с 30 туристами улетел в кювет на трассе в Башкирии

По предварительной информации водитель автобуса при развороте, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. Для доставки пассажиров в пункт назначения направлен резервный автобус. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате дорожного происшествия нет.