Автобус с 30 туристами улетел в кювет на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Сообщается, что инцидент произошел сегодня в Нуримановском районе неподалеку от села Красный Ключ. На момент, когда автобус, следовавший по маршруту Караидель-Красный Ключ, съехал в кювет в салоне находилось 30 пассажиров.
По предварительной информации водитель автобуса при развороте, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. Для доставки пассажиров в пункт назначения направлен резервный автобус. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате дорожного происшествия нет.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, в салоне автобуса находилась группа пенсионеров. Пожилые граждане направлялись на экскурсию по маршруту Караидель-Красный Ключ в рамках программы «Башкирское долголетие».