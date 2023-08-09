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Published Сегодня, 11:05

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Автобус с 30 туристами улетел в кювет на трассе в Башкирии

9 августа 2023, 11:05
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Автобус из Караиделя в Красный Ключ с пассажирами улетел в кювет на трассе в Башкирии

На месте работают экстренные службы, сообщили в МЧС по РБ

Сообщается, что инцидент произошел сегодня в Нуримановском районе неподалеку от села Красный Ключ. На момент, когда автобус, следовавший по маршруту Караидель-Красный Ключ, съехал в кювет в салоне находилось 30 пассажиров.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

По предварительной информации водитель автобуса при развороте, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. Для доставки пассажиров в пункт назначения направлен резервный автобус. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате дорожного происшествия нет.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, в салоне автобуса находилась группа пенсионеров. Пожилые граждане направлялись на экскурсию по маршруту Караидель-Красный Ключ в рамках программы «Башкирское долголетие».

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Дороги#Общественный транспорт#Транспорт#МЧС#ДТП
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