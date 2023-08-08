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Жена экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» угрожала убийством женщине с ребенком

8 августа 2023, 05:44
Фото: 1MI
Супруга бывшего нападающего уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Макарова угрожала убийством соседке и её маленькому сыну. Видео стычки с соседкой появилось в телеграм-канале «Честно говоря»

Конфликт разгорелся ещё в начале апреля этого года. По данным канала, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Елена Макарова якобы избила и пыталась удушить 6-летнего мальчика, сына соседки Надежды, говоря ему не попадаться ей на глаза. Прибывшим на место сотрудникам полиции она будто бы угрожала распылить в глаза перцовый баллончик. Кроме того, прямо при полицейских женщина продолжила сыпать оскорблениями соседку с ребёнком и угрожала им убийством.

Макарову признали виновной в причинении вреда ребёнку и отправили в спецприёмник на 36 часов. Также она обязана была выплатить штраф в пять тысяч рублей. Однако после этого нападки в сторону соседей не закончились, Елена и дальше продолжила терроризировать Надежду и её сына.

По данным «Честно говоря», женщины были подругами, а конфликт между ними якобы произошёл в ресторане, который они обе посещали со своими детьми. Как утверждала сама Макарова, в тот день она лишь пыталась разнять повздоривших детей и сама получила травму головы, однако в её версию событий никто не поверил.

Фото: t.me/govoryachestno
#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы
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