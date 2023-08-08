Жена экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» угрожала убийством женщине с ребенком

Конфликт разгорелся ещё в начале апреля этого года. По данным канала, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Елена Макарова якобы избила и пыталась удушить 6-летнего мальчика, сына соседки Надежды, говоря ему не попадаться ей на глаза. Прибывшим на место сотрудникам полиции она будто бы угрожала распылить в глаза перцовый баллончик. Кроме того, прямо при полицейских женщина продолжила сыпать оскорблениями соседку с ребёнком и угрожала им убийством.