Жена экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» угрожала убийством женщине с ребенком

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Конфликт разгорелся ещё в начале апреля этого года. По данным канала, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Елена Макарова якобы избила и пыталась удушить 6-летнего мальчика, сына соседки Надежды, говоря ему не попадаться ей на глаза. Прибывшим на место сотрудникам полиции она будто бы угрожала распылить в глаза перцовый баллончик. Кроме того, прямо при полицейских женщина продолжила сыпать оскорблениями соседку с ребёнком и угрожала им убийством.
Макарову признали виновной в причинении вреда ребёнку и отправили в спецприёмник на 36 часов. Также она обязана была выплатить штраф в пять тысяч рублей. Однако после этого нападки в сторону соседей не закончились, Елена и дальше продолжила терроризировать Надежду и её сына.
По данным «Честно говоря», женщины были подругами, а конфликт между ними якобы произошёл в ресторане, который они обе посещали со своими детьми. Как утверждала сама Макарова, в тот день она лишь пыталась разнять повздоривших детей и сама получила травму головы, однако в её версию событий никто не поверил.