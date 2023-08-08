В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Ильясом Ишбаевым

Ильяс Ишбаев после окончания в 2010 году Башкирского лицея №2 поступил Башкирский архитектурно-строительный колледж, позднее получил образование в Уральской государственной академии физической культуры. Отмечается, что Ишбаев активно занимался спортом. принимал участие в различных соревнованиях, впоследствии преподавал в спорт-секции и судействовал на соревнованиях.