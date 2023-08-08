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В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Ильясом Ишбаевым

8 августа 2023, 16:08
Фото: 1MI
Траурная церемония прошло сегодня, 8 августа, сообщили в пресс-службе администрации Уфы

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Ильясом Ишбаевым. На траурной церемонии наряду с родными и близкими погибшего присутствовали депутат Курултая Владимир Нагорный и глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов, выразившие свои соболезнования.

Ильяс Ишбаев после окончания в 2010 году Башкирского лицея №2 поступил Башкирский архитектурно-строительный колледж, позднее получил образование в Уральской государственной академии физической культуры. Отмечается, что Ишбаев активно занимался спортом. принимал участие в различных соревнованиях, впоследствии преподавал в спорт-секции и судействовал на соревнованиях.

В 2019–2020 годах Ильяс Раилевич проходил срочную службу в ВС РФ. Был мобилизован сентябре 2022 года Служил снайпером и был отмечен медалями «За боевые отличия» и «За заслуги перед Запорожской областью», также посмертно награжден орденом Мужества.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Общество#СВО#Похороны участников СВО#Участники СВО
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