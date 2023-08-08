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В Уфе появится новый кинотеатр на открытом воздухе

8 августа 2023, 10:00
Фото: 1MI
Появится кинотеатр на Набережной реки Белой, сообщили в мэрии Уфы.

В Уфе на Набережной реки Белой намерены установить уличный кинотеатр. Контракт на поставку и установку навеса на сумму 2,6 миллиона рублей администрация города уже заключила, сообщили в пресс-службе. Установить модуль подрядчик должен будет в течение 75 дней.

Известно, что навес — это металлическая конструкция, отделанная рейками из лиственницы. Его длин составит 8,5 метра, ширина — 6 метров, а высота — 5 метров.

Фото: мэрия Уфы

Кроме того, власти закупят оборудование для трансляции фильмов. Сейчас данный контракт находится на стадии заключения.

Напомним, что накануне на Набережной открылся парк аттракционов «Дустар».

#Элина Сайфранова
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