В Уфе появится новый кинотеатр на открытом воздухе

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В Уфе на Набережной реки Белой намерены установить уличный кинотеатр. Контракт на поставку и установку навеса на сумму 2,6 миллиона рублей администрация города уже заключила, сообщили в пресс-службе. Установить модуль подрядчик должен будет в течение 75 дней.
Известно, что навес — это металлическая конструкция, отделанная рейками из лиственницы. Его длин составит 8,5 метра, ширина — 6 метров, а высота — 5 метров.
Кроме того, власти закупят оборудование для трансляции фильмов. Сейчас данный контракт находится на стадии заключения.
Напомним, что накануне на Набережной открылся парк аттракционов «Дустар».