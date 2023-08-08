В Уфе появится новый кинотеатр на открытом воздухе

В Уфе на Набережной реки Белой намерены установить уличный кинотеатр. Контракт на поставку и установку навеса на сумму 2,6 миллиона рублей администрация города уже заключила, сообщили в пресс-службе. Установить модуль подрядчик должен будет в течение 75 дней.