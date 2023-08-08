В Уфе дом 1939 года постройки признан объектом культурного наследия

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Выявленному объекту культурного наследия, расположенному на улице Новомостовой, 25 в Уфе, присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения — «Жилой дом главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел Башкирской АССР».
Сообщается, что объект представляет из себя кирпичное трехэтажное оштукатуренное здание площадью 603,2 кв. м. Дом был построен более 80 лет назад — в 1939 году.
Предметом охраны памятника является объемно-пространственное решение, сложная конфигурация здания, его композиционное решение и декоративное убранство. В частности, стилизованные портиками части юго-восточного фасада, узкие прямоугольные оконные проемы второго и третьего этажа юго-западного фасада, выступающий карниз, выделенный тягами и астрагалом на северо-западном (дворовом) фасаде, прямой сандрик из тяг с полочками, расположенный над оконным проемом третьего этажа и выделенный тягами с полочками на северо-восточном (торцевом) фасаде.