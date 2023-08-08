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В Уфе дом 1939 года постройки признан объектом культурного наследия

8 августа 2023, 16:21
Статус ОКН получил дом №25 по улице Новомостовой. Соответствующий приказ Башкультнаследия был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выявленному объекту культурного наследия, расположенному на улице Новомостовой, 25 в Уфе, присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения — «Жилой дом главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел Башкирской АССР».

Сообщается, что объект представляет из себя кирпичное трехэтажное оштукатуренное здание площадью 603,2 кв. м. Дом был построен более 80 лет назад — в 1939 году.

Предметом охраны памятника является объемно-пространственное решение, сложная конфигурация здания, его композиционное решение и декоративное убранство. В частности, стилизованные портиками части юго-восточного фасада, узкие прямоугольные оконные проемы второго и третьего этажа юго-западного фасада, выступающий карниз, выделенный тягами и астрагалом на северо-западном (дворовом) фасаде, прямой сандрик из тяг с полочками, расположенный над оконным проемом третьего этажа и выделенный тягами с полочками на северо-восточном (торцевом) фасаде.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Город#Объект культурного наследия#Охрана объектов культурного наследия#Культура#Архитектура#Памятник архитектуры
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