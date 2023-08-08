В центре Уфы за полмиллиарда продают развлекательный клуб

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Уфе за 588 миллионов рублей продают развлекательный комплекс Jet на улице Пушкина. Объявление размещено на сайте «Авито».
В размещенном на сайте «Авито» объявлении говорится, что здание продается на земельном участке в частной собственности на площади 43 сотки. Земля и находящаяся на территории автомойка включены в стоимость объекта. Кроме того, указывается, что у будущего владельца здания будет возможность достроить два этажа.
Продается объект в связи со сменой места жительства владельца.