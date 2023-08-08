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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

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В центре Уфы за полмиллиарда продают развлекательный клуб

8 августа 2023, 07:06
Фото: Midjourney
Речь идет о развлекательном клубе Jet, который располагается на улице Пушкина.

В Уфе за 588 миллионов рублей продают развлекательный комплекс Jet на улице Пушкина. Объявление размещено на сайте «Авито».

В размещенном на сайте «Авито» объявлении говорится, что здание продается на земельном участке в частной собственности на площади 43 сотки. Земля и находящаяся на территории автомойка включены в стоимость объекта. Кроме того, указывается, что у будущего владельца здания будет возможность достроить два этажа.

Продается объект в связи со сменой места жительства владельца.

Фото: Avito
#Элина Сайфранова
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