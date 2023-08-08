В центре Уфы за полмиллиарда продают развлекательный клуб

В размещенном на сайте «Авито» объявлении говорится, что здание продается на земельном участке в частной собственности на площади 43 сотки. Земля и находящаяся на территории автомойка включены в стоимость объекта. Кроме того, указывается, что у будущего владельца здания будет возможность достроить два этажа.