В Башкирии ребенок придавил маленького брата: Минздрав раскрыл состояние малыша

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Трагедия произошла вчера, 7 августа, в селе Акбердино. Семилетний брат пострадавшего залез в салон Toyota RAV4 во время их совместной игры в гараже, а после самостоятельно снял автомобиль с ручника, после чего тот покатился в сторону ворот, где в этот момент находился младший ребёнок. При столкновении мальчик получил удар в область головы и груди.
Сейчас малыш госпитализирован и находится на аппарате МВЛ. Врачи диагностировали у него перелом черепа и возможный перелом рëбер. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.