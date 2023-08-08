В Башкирии ребенок придавил маленького брата: Минздрав раскрыл состояние малыша

Трагедия произошла вчера, 7 августа, в селе Акбердино. Семилетний брат пострадавшего залез в салон Toyota RAV4 во время их совместной игры в гараже, а после самостоятельно снял автомобиль с ручника, после чего тот покатился в сторону ворот, где в этот момент находился младший ребёнок. При столкновении мальчик получил удар в область головы и груди.