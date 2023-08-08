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В Башкирии ребенок придавил маленького брата: Минздрав раскрыл состояние малыша

8 августа 2023, 13:27
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В селе Акбердино в Иглинском районе Башкирии двухлетнего ребёнка придавило бампером к забору. Стали известны подробности о состоянии мальчика.

Трагедия произошла вчера, 7 августа, в селе Акбердино. Семилетний брат пострадавшего залез в салон Toyota RAV4 во время их совместной игры в гараже, а после самостоятельно снял автомобиль с ручника, после чего тот покатился в сторону ворот, где в этот момент находился младший ребёнок. При столкновении мальчик получил удар в область головы и груди.

Сейчас малыш госпитализирован и находится на аппарате МВЛ. Врачи диагностировали у него перелом черепа и возможный перелом рëбер. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

#Анна Савельева#Новости Башкирии
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