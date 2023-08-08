В Башкирии породистого кролика продают за миллион рублей

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Житель Башкирии выставил на продажу кролика за один миллион рублей. Согласно описанию объявления, возраст крольчихи 11 месяцев. Предполагаем, что столько высокая стоимость обусловлена породой животного — хозяин животного указал, что кролик породы Фландер.
Тем не менее, согласно открытым источникам, стоимость кроликов Фландер «не очень велика» как раз из-за их непереносимости холодов. А на все том же «Авито» цены на животное и вовсе варьируются от 500 до 3 000 рублей.
Примечательно, что подобное объявление с заоблачной для товара стоимостью на сайте размещаются не впервые. Так, одну пару серёг выставляли на продаже всего за 50 миллионов рублей. Цену автор объявления оправдывал, что после покупки украшение принесет только добро и исполнит самое сокровенное желание.
Продавали на «Авито» и картину из десятикопеечных монет «от всех неудач» и с обещанием финансового благополучия. Цена вопроса — 18 300 000 рублей.