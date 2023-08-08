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Updated Сегодня, 03:15

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В Башкирии будут штрафовать за отказ от Знамени Победы

8 августа 2023, 03:12
Фото: 1MI

Депутаты Башкирии примут закон о штрафах за отказ от Знамени Победы

Правки в закон депутаты Башкирии намерены внести в ходе осенней сессии.

В Башкирии намерены ввести штрафы за неиспользование копии Знамени Победы 9 мая.

Как сообщает пресс-служба регионального заксобрания, за несоблюдение установленной обязанности будет положен штраф от 10 до 15 тысяч рублей должностным лицам и от 20 до 25 тысяч рублей юрлицам.

Председатель парламента РБ Константин Толкачев заверяет, что данная мера будет способствовать сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.

Напомним, что в декабре минувшего года депутаты приняли закон, согласно которому 9 мая на зданиях госвласти и органов самоуправления полагается вывешивать Знамя Победы.

#Элина Сайфранова
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