В Башкирии будут штрафовать за отказ от Знамени Победы

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В Башкирии намерены ввести штрафы за неиспользование копии Знамени Победы 9 мая.
Как сообщает пресс-служба регионального заксобрания, за несоблюдение установленной обязанности будет положен штраф от 10 до 15 тысяч рублей должностным лицам и от 20 до 25 тысяч рублей юрлицам.
Председатель парламента РБ Константин Толкачев заверяет, что данная мера будет способствовать сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.
Напомним, что в декабре минувшего года депутаты приняли закон, согласно которому 9 мая на зданиях госвласти и органов самоуправления полагается вывешивать Знамя Победы.