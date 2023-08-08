Суп со слюнями повара, мат учителя и уроки в холле: что скрывают популярные школы Уфы

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Каждый родитель понимает, что на выбор учебного заведения влияет много факторов: хороший педагогический состав, вкусная и полезная еда в столовой, качественный ремонт, и, конечно же, отношение учителей к ребенку. Чтобы разобраться, какие школы в Уфе считаются лучшими, а в какие лучше не отдавать детей учиться, Mkset изучил отзывы об образовательных учреждениях на Яндекс.Картах.
МАОУ Гимназия № 39 имени Файзуллина имеет одну из самых высоких оценок на сайте — 4.3 из 5.
Пользователь под ником Lor'themar Theron отмечает, что в школе хорошая нагрузка в части иностранных языков:
— Уроки английского языка помогли раскрыть мой потенциал в дальнейшем. Естественные науки также подавались на отличном уровне, даже из лингвистического класса очень многие пошли обучаться по тем специальностям в вузах, успешно и с последующим трудоустройством. Верится, что школа по праву одна из лучших в городе и продолжает развиваться огромными скачками ежегодно.
Так же отмечают, что Гимназия №39 является одним из лучших учебных заведений для школьников Уфы.
—Уже на протяжении длительного периода времени. Квалифицированные учительские кадры. Хорошо отремонтированные помещения. Акцент на гуманитарном направлении в обучении, — пишет пользователь с ником Дмитрий Чердынцев.
Такой же рейтинг имеет Аксаковская Гимназия № 11.
Пользователи отмечают, что в целом школа обычная, но неплохо было бы провести ее реконструкцию, а требования тем временем в заведении адекватные.
— Окончил в 2007-м году — на тот момент к организации и качеству обучения претензий не имел, надеюсь, что и сейчас достойно исполняют свои обязанности. «5+» вам, дорогие учителя! Только теплые воспоминания, — отмечает пользователь с ником ООО.
Пользователь Лара Лядова считает, что школа маленькая для такого большого района.
— Школа, где учится моя дочь. Преподавательский состав на высшем уровне. Но школа маленькая на такой большой активно застраивающийся район.
Уфимская школа № 110 имеет рейтинг 4.2 из 5.
Пользователь Артём Соболев поделился своим мнением и подробно расписал плюсы и недостатки учебного заведения:
— Школа в принципе нормальная, с ремонтом тоже всё прекрасно! Ставлю оценку «5». Учителя вежливые, но некоторые нет (надо исправить это). Учителям ставлю оценку «4». По питанию ставлю отдельно 3.5. По безопасности ставлю «тройку». Рекомендую эту школу!
Так же есть и негативные отзывы — так, один из пользователей отмечает, что за форму учителя очень сильно ругают, а в столовой присутствует антисанитария:
— Честно сказать, школа на «двоечку», новый завуч ведет себя так, как будто построила эту школу, ругает за джинсы зимой и говорит, чтобы мы носили зимой легкие школьные штаны. Про столовую вообще молчу — недавно подходила к столовой, а там повариха пробует суп прямо из половника, которым наливают, и кладет его обратно.
Такую же оценку имеет Полилингвальная многопрофильная школа № 44.
Пользователи отмечают, что заведение оснащено по высоким стандартам.
— Люблю эту школу, потому что сама там училась. Дочь уже закончила. Теперь сын учится. Школа обновленная внешне, но внутренняя жизнь так и не изменилась. Учителя те же, школа ориентирована на изучение иностранных языков, а у нас уже с 3 класса нет постоянного учителя английского языка. Уже 8 учителей сменилось, — отмечает пользователь с ником Галина Г.
Рейтинг 4.2 также имеет Лицей № 94
Среди отзывов отмечают вкусную еду и большие классы, из минусов пользователи отметили, что нет рядом хорошей парковки:
— В лицее № 94 очень удобная инфраструктура: ученики начальных классов обучаются в отдельном блоке, что немаловажно; есть просторная библиотека, два спортивных зала, красивый актовый зал и замечательная столовая с буфетным и горячим питанием. Большая часть учеников обучаются в первую смену. На пришкольном участке лицея работает современный тир по стрельбе из лука, есть спортивная площадка с прорезиненным покрытием для игры в футбол, баскетбол и волейбол, а также имеются спортивные сооружения, — отмечают пользователи.
Пользователи посчитали плохой Республиканскую полилингвальную многопрофильную гимназию № 2 «Смарт» и поставили ей одну из самых низких оценок — 2.5.
Пользователи отмечают, что в заведении к детям относятся просто ужасно.
— Ужасная школа настолько, что пришлось уговаривать родителей из неё перевести в другую, учителей вечно не хватает — один учитель может между 2-4 классами бегать, одним задание даст и уйдет на весь урок, учат ужасно! Оставляешь вещи в раздевалке, а ее закрывают, а там может быть что-то важное — без классного руководителя не открыть! Единственный плюс, это ремонт, только из-за него 2 звезды, — отмечает один из пользователей, оставивших отзыв.
Башкирский Лицей № 2 имеет рейтинг 2.9 из 5.
В отзывах пользователи пишут про ужасный ремонт, в частности, про туалеты в ужасном состоянии, а также отмечают плохой педагогический состав школы.
Зульфия Ф пишет, что очень пожалела о том, что перевела свою дочь в данную школу.
— Никакого образования. Убили школу напрочь. Даже туалеты отвратительные, без дверей, нет элементарно бумаги, мыла. Знания не получают.
Пользователь с ником Alex Top отмечает, что при старом руководстве лицей был лучше:
— Ужасный лицей! Что у вас с туалетами? Персонал ужасный, учителя не досматривают за детьми, учительница начальных классов вообще еще тот кадр!
Среднюю оценку 3.1 пользователи поставили Школе № 55.
Несмотря на достаточно низкую оценку, пользователи в отзывах оставляют положительные моменты. При этом отмечается низкая подготовка учеников.
— Школа, с которой я сам был знаком. Уровень знаний, конечно, во многом зависит от ученика, но от учителя зависит ещё больше. Это моё мнение. Здесь подготовка уровня ПТУ. Не выше. Увы, но это правда, — отмечает пользователь с ником Олег Т.
Пользователь Ирина отмечает, что школа малообеспеченная и давно ничего не меняется.
— Школа имеет удобное месторасположение. Обе дочки учатся в этой школе. От бюджета нет обеспечения. Многое покупается на деньги родителей. Учителя хорошие, но не все. Нынешний директор справляется как может с нуждами для школы. Родители сдают деньги в классный фонд. Кто-то, как всегда, не сдает. Если ребенок умный, будет учиться в любой школе.
Школа № 124 имеет оценку 3.4 из 5.
И также, как и предыдущая школа, несмотря на рейтинг, имеет много положительных отзывов. В учебном заведении отмечают мероприятия и концерты, из минусов отмечается, что школа нуждается в ремонте.
— Бывало, не хватало классов, и нам приходилось сидеть в холле. В школе есть пристрой. Он в трещинах и его закрыли, но там проходят уроки труда. Некоторых детей из нашего класса уже давно должны были поставить на учёт, но почему-то не поставили, — отмечает анонимный пользователь.
Оценку повыше — 3.5 — имеет МБОУ Центр образования № 69.
Пользователи отмечают, что школа старая, и в ней не убираются, многие учителя непрофессиональные.
— Учитель обматерила моего ребёнка, и это уже не первый случай — поговорила с другими родителями и оказывается, что она гнобит не только моего ребёнка. Может быть, хоть кто-то посмотрит на отзывы и не отдаст своего ребёнка в эту школу!!!!!! , — отмечает пользователь с ником Ксения М.
Пользователь Ангел С. также отмечает непрофессиональный подход учителей к детям.
— Гнобят детей, выживают учителей. Все непонятно, по какой причине такое безобразие происходит много лет, куда смотрят администрация, вышестоящие. Директор за директором меняются, а как ловко они подставляют всех — это просто ужас. Мир сошел с ума, куда катится? Из школы прям какую-то мафию сделали. Учителя забыли, чем должны заниматься в школе? Остается писать в прокуратуру.