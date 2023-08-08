Спасатели вытащили женщину из автомобиля после ДТП в Подмосковье

Работники 271-й пожарно-спасательной части подразделения «Мособлпожспас» помогли извлечь 65-летнюю женщину из автомобиля, который съехал с дороги и врезался в деревья. Инцидент произошел рядом с деревней Орехово, как сообщили представители пресс-службы.