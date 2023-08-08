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Спасатели вытащили женщину из автомобиля после ДТП в Подмосковье

8 августа 2023, 09:39
Работники 271-й пожарно-спасательной части подразделения «Мособлпожспас» помогли извлечь 65-летнюю женщину из автомобиля, который съехал с дороги и врезался в деревья. Инцидент произошел рядом с деревней Орехово, как сообщили представители пресс-службы.

Как объяснил начальник караула Сергей Холуев, автомобиль вылетел с трассы и столкнулся боковой частью с березами. Пожилая женщина, находившаяся за рулем, оказалась запертой в салоне, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники службы спасения оперативно прибыли на место происшествия. Они отключили аккумулятор и освободили пострадавшую с использованием специального инструмента для аварийно-спасательных работ. Женщину закрепили на специальной подставке и передали медицинским работникам скорой помощи.

Отмечается, что в автомобиле, попавшем в аварию, находилась еще одна пассажирка — 56-летняя женщина. Она находилась на заднем сиденье и смогла самостоятельно покинуть автомобиль. Пострадавших доставили в Ступинскую областную клиническую больницу.

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