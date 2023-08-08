Спасатели вытащили женщину из автомобиля после ДТП в Подмосковье

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как объяснил начальник караула Сергей Холуев, автомобиль вылетел с трассы и столкнулся боковой частью с березами. Пожилая женщина, находившаяся за рулем, оказалась запертой в салоне, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сотрудники службы спасения оперативно прибыли на место происшествия. Они отключили аккумулятор и освободили пострадавшую с использованием специального инструмента для аварийно-спасательных работ. Женщину закрепили на специальной подставке и передали медицинским работникам скорой помощи.
Отмечается, что в автомобиле, попавшем в аварию, находилась еще одна пассажирка — 56-летняя женщина. Она находилась на заднем сиденье и смогла самостоятельно покинуть автомобиль. Пострадавших доставили в Ступинскую областную клиническую больницу.