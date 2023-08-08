Спасатели раскрыли, что на самом деле горит в Уфе и почему огонь видно отовсюду

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ, в настоящий момент в Уфимском районе горит газопровод.
— Между н. п. Мысовцево и Уптино Уфимского района по имеющейся информации происходит факельное горение на газопроводе. Принадлежность газопровода устанавливается. Силы и средства выехали на место. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.
Отметим, что по одной из версий очевидцев, ставших свидетелями возгорания, пожар происходил в лесном массиве неподалеку от деревни Уптино. Примечательно, что огонь было видно с разных точек города.