mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Изображение материала

Спасатели раскрыли, что на самом деле горит в Уфе и почему огонь видно отовсюду

8 августа 2023, 18:19
Фото: 1MI

В МЧС Башкирии раскрыли детали пожара в Уфимском районе

Ситуацию с пожаром в Уфимском районе прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ

Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ, в настоящий момент в Уфимском районе горит газопровод.

— Между н. п. Мысовцево и Уптино Уфимского района по имеющейся информации происходит факельное горение на газопроводе. Принадлежность газопровода устанавливается. Силы и средства выехали на место. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.

Отметим, что по одной из версий очевидцев, ставших свидетелями возгорания, пожар происходил в лесном массиве неподалеку от деревни Уптино. Примечательно, что огонь было видно с разных точек города.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Происшествия#Город#Пожар#Лесной пожар#МЧС#МЧС России
Подпишитесь
Суп со слюнями повара, мат учителя и уроки в холле: что скрывают популярные школы Уфы
Сегодня, 11:51
На крупном предприятии в Башкирии произошел взрыв: есть пострадавшие
Сегодня, 13:50
«В детстве туда не ходили»: как живет парк Уфы, где убили женщину и нашли извращенца
Сегодня, 10:51
«Казался нормальным»: странный мужчина напугал маленькую школьницу в лифте в Уфе
Сегодня, 04:53
«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии
4 августа, 12:00