mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Изображение материала

Резкая смена погоды ждет жителей Уфы во второй половине августа

8 августа 2023, 09:14
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Уфу придут осенние холода

Предварительный прогноз погоды на ближайший месяц публикует сервис метео-сервис Гисметео

Так, по данным сервиса, первое похолодание, знаменующее собой приближение осени, придет в Уфу в четверг, 24 августа. В этот день температура воздуха будет колебаться в пределах от +16 до +24 градусов Цельсия. Ближе к концу последнего летнего месяца, а именно с 28 августа температура воздуха днем и вовсе понизится до +14 градусов и продолжит снижаться в сентябре.

Меж тем сегодня, 8 августа, температура воздуха днем составит до +25 градусов. С 9 по 20 число синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков — от +27 до +30 градусов.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Новости Уфы#Жара#Погода#Город#Общество
Подпишитесь
Суп со слюнями повара, мат учителя и уроки в холле: что скрывают популярные школы Уфы
Сегодня, 11:51
«В детстве туда не ходили»: как живет парк Уфы, где убили женщину и нашли извращенца
Сегодня, 10:51
Интернет подорожает в домах жителей Башкирии: известны новые цены
Сегодня, 09:50
«Казался нормальным»: странный мужчина напугал маленькую школьницу в лифте в Уфе
Сегодня, 04:53
Арест продлили депутату Курултая и остальным членам «марксистского кружка»
Сегодня, 07:57
«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии
4 августа, 12:00