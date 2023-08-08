Резкая смена погоды ждет жителей Уфы во второй половине августа

Так, по данным сервиса, первое похолодание, знаменующее собой приближение осени, придет в Уфу в четверг, 24 августа. В этот день температура воздуха будет колебаться в пределах от +16 до +24 градусов Цельсия. Ближе к концу последнего летнего месяца, а именно с 28 августа температура воздуха днем и вовсе понизится до +14 градусов и продолжит снижаться в сентябре.