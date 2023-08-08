Резкая смена погоды ждет жителей Уфы во второй половине августа

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Так, по данным сервиса, первое похолодание, знаменующее собой приближение осени, придет в Уфу в четверг, 24 августа. В этот день температура воздуха будет колебаться в пределах от +16 до +24 градусов Цельсия. Ближе к концу последнего летнего месяца, а именно с 28 августа температура воздуха днем и вовсе понизится до +14 градусов и продолжит снижаться в сентябре.
Меж тем сегодня, 8 августа, температура воздуха днем составит до +25 градусов. С 9 по 20 число синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков — от +27 до +30 градусов.