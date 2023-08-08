«Процесс выжигания»: в МЧС Башкирии раскрыли причину пожара в Уфимском районе

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Как сообщили Mkset в пресс-службе ведомства, На трубопроводе в Уфимском и Кушнаренковском районах проводятся плановые работы по ремонту магистрального этиленопровода «Нижнекамск- Уфа-Стерлитамак-Салават».
Подчеркивается, что горение в данном случае контролируется и не представляет угрозы для граждан.
— Горение контролируемое. Для безопасного проведения работ на участках установлены передвижные факела, производится регламентный процесс выжигания. Угрозы для населения нет. На месте проведена опашка, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.
Напомним, ранее на «пожар» в Уфимском районе обратили внимание горожане, предположившие, что огнем может быть объят лес неподалеку от деревни Уптино. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе МЧС.