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«Процесс выжигания»: в МЧС Башкирии раскрыли причину пожара в Уфимском районе

8 августа 2023, 18:45
Фото: 1MI

В МЧС Башкирии прокомментировали ночной пожар в Уфимском районе

По предварительным данным, возгорание произошло на газопроводе неподалеку от деревни Уптино

Как сообщили Mkset в пресс-службе ведомства, На трубопроводе в Уфимском и Кушнаренковском районах проводятся плановые работы по ремонту магистрального этиленопровода «Нижнекамск- Уфа-Стерлитамак-Салават».

Подчеркивается, что горение в данном случае контролируется и не представляет угрозы для граждан.

— Горение контролируемое. Для безопасного проведения работ на участках установлены передвижные факела, производится регламентный процесс выжигания. Угрозы для населения нет. На месте проведена опашка, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, ранее на «пожар» в Уфимском районе обратили внимание горожане, предположившие, что огнем может быть объят лес неподалеку от деревни Уптино. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе МЧС.

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