Отказ: уфимка не может получить пособие из-за превышения дохода на 14 рублей

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Свое обращение жительница Уфы Лилия Ж. оставила на странице главы республики Радия Хаюирова. По словам уфимки, ей отказали в получении пособия на первого ребенка в связи с тем, что её доход превысил допустимую норму на 14, 82 рубля.
Как рассказывает Лилия, её ребенок стоит в очереди на получение места в детском саду, однако, по её расчетам, попасть туда по достижении возраста полутора лет не выйдет — в настоящий момент ребенку чуть больше одного года.
Тогда женщина задумалась о том, чтобы отдать ребенка в частный детсад, пребывание ребенка в котором обойдется в 19 500 рублей. Выйти на работу уфимка не может ввиду того, что предприятия, на котором та работала, обанкротилось.
— На работу выйти — предприятие банкрот. Может хоть пособие удастся согласовать, — пишет женщина в соцсетях.
На обращение уфимки отреагировал сотрудник ЦУРа Башкортостана, пообещавший разобраться в ситуации и запросить необходимую информацию в Социальном фонде РФ.