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Posted 8 августа 2023, 14:55

Published 8 августа 2023, 14:55

Modified 8 августа 2023, 14:59

Updated 8 августа 2023, 14:59

Жительница Уфы остается без пособия из-за превышения дохода на 14 рублей

Отказ: уфимка не может получить пособие из-за превышения дохода на 14 рублей

8 августа 2023, 14:55
Фото: 1MI.

Жительница Уфы остается без пособия из-за превышения дохода на 14 рублей

Женщина переживает, что из-за этого не сможет отдать ребенка в детский сад

Свое обращение жительница Уфы Лилия Ж. оставила на странице главы республики Радия Хаюирова. По словам уфимки, ей отказали в получении пособия на первого ребенка в связи с тем, что её доход превысил допустимую норму на 14, 82 рубля.

Как рассказывает Лилия, её ребенок стоит в очереди на получение места в детском саду, однако, по её расчетам, попасть туда по достижении возраста полутора лет не выйдет — в настоящий момент ребенку чуть больше одного года.

Тогда женщина задумалась о том, чтобы отдать ребенка в частный детсад, пребывание ребенка в котором обойдется в 19 500 рублей. Выйти на работу уфимка не может ввиду того, что предприятия, на котором та работала, обанкротилось.

— На работу выйти — предприятие банкрот. Может хоть пособие удастся согласовать, — пишет женщина в соцсетях.

На обращение уфимки отреагировал сотрудник ЦУРа Башкортостана, пообещавший разобраться в ситуации и запросить необходимую информацию в Социальном фонде РФ.

#Общество#Деньги#Зарплата#Новости Башкирии#Пособие
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