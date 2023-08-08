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Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Новый кинотеатр, взрыв на БСК и поиск коллекторов в Уфе

8 августа 2023, 16:51
О главных событиях 8 августа в Башкирии — в дайджесте Mkset

В Башкирии два человека получили ожоги 2 и 3 степени в результате взрыва на БСК/ Сообщается, что взрыв винихлорида произошел в одном из цехов предприятия, находившихся на капремонте, около 22:23 в понедельник, 7 августа. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Башкирской содовой компании.

Долги жителей Башкирии за капремонт передадут коллекторам. Тендер на поиск подрядчика для оказания услуг по взысканию задолженностей с собственников квартир проводится на сайте госзакупок. Исходя из данных закупки, подрядчик должен будет проводить работу по досудебному взысканию долгов и в порядке приказного судопроизводства. Передавать информации о неплательщиках подрядчику будет сам Регоператор при условии, что информация будет использована «только в целях оказания услуг по настоящему контракту».

Приближается новый учебный год. Как и всегда тысячам школьников в будущем году предестоит сдача экзаменов, в связи с чем многие задумываются о том, чтобы перейти в другую школу. Каждый родитель понимает, что на выбор учебного заведения влияет много факторов: хороший педагогический состав, вкусная и полезная еда в столовой, качественный ремонт, и, конечно же, отношение учителей к ребенку. Чтобы разобраться, какие школы в Уфе считаются лучшими, а в какие лучше не отдавать детей учиться, Mkset изучил отзывы об образовательных учреждениях на Яндекс.Картах.

Пять человек, в числе которых двое детей пострадали в результате столкновения легковых автомобилей в Уфе. По предварительным данным, 36-летний водитель автомашины «Форд Транзит», следуя по Оренбургскому тракту в районе Металлобазы, допустил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус». При этом отмечается, что «Ларгус» остановился на запрещающий сигнал светофора.

В Уфе на Набережной реки Белой намерены установить уличный кинотеатр. Контракт на поставку и установку навеса на сумму 2,6 миллиона рублей уже заключен. Кроме того, власти закупят оборудование для трансляции фильмов.

За столицей Башкортостана закрепилось звание одного из самых зелёных городов страны. Почти в каждом районе города имеются парки, скверы, аллеи. Один из них — Парк имени Калинина на границе Калининского и Орджоникидзевского районов. Однако, как выяснил побывавший в парке корреспондент Mkset, сейчас он переживает далеко не лучшие времена.

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