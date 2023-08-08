Новый кинотеатр, взрыв на БСК и поиск коллекторов в Уфе

Приближается новый учебный год. Как и всегда тысячам школьников в будущем году предестоит сдача экзаменов, в связи с чем многие задумываются о том, чтобы перейти в другую школу. Каждый родитель понимает, что на выбор учебного заведения влияет много факторов: хороший педагогический состав, вкусная и полезная еда в столовой, качественный ремонт, и, конечно же, отношение учителей к ребенку. Чтобы разобраться, какие школы в Уфе считаются лучшими, а в какие лучше не отдавать детей учиться, Mkset изучил отзывы об образовательных учреждениях на Яндекс.Картах.