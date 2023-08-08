Новую линию фасовки ПЭТ запустили на Уфагормолзаводе

По словам руководителя предприятия, за качеством и вкусовыми характеристиками продуктов следят как сотрудники завода, так и покупатели. К примеру, в дегустации принимают участие сотрудники отдела маркетинга и в случае, если что-то их не утроит, завод моментально забракует партию, готовящуюся к выпуску в продажу. Более того, на дегустацию на завод время от времени приглашают школьников, чтобы те с присущей им детской непосредственностью поделились своим мнением о продуктах.