Новую линию фасовки ПЭТ запустили на Уфагормолзаводе

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
На Уфагрмозаводе запустили новую линию фасовки ПЭТ. По такому случаю на завод прибыла комиссия из администрации города во главе с Агарагимом Кагиргаджиевым — начальником контрольно-ревизионного управления. Экскурсию по территории завода проводил руководитель предприятия — Ильдар Файзуллин.
При входе в цеха всех посетителей просят надеть особую униформу: убрать волосы, поверх одежды накинуть стерильные халаты. Уже на этом моменте становится понятно, что к соблюдению правил здесь подходят со всей серьёзностью. По мере продвижения вглубь завода все отчетливее становится слышен монотонный гул конвейерных линий и перманентно вращающихся центрифуг. Сами же цеха — огромные стерильные помещения с хитросплтёнными лестницами, трубами и поблескивающими хромом цистернами.
— На сегодняшний день мы 90% нашей продукции реализуем на территории республики Башкортостан. У нас есть два подразделения — в городе Нефтекамске и Стерлитамаке. Работаем оперативно. Сегодня принимаем молоко, завтра, уже с 7 часов утра готовая продукция стоит на полках магазинов, — рассказывает Ильдар Файзуллин.
Уфагормолзавод выпускает более 70 видов самой различной продукции: от молока и кефира до катыка и йогуртов с экзотическими фруктами. Жителям республики уже давно известно такие марки компании, как «Молочный фермер», «Молочная Крепость», «Два котенка», «Сочные луга», а также линейка «Халяль».
По словам руководителя предприятия, за качеством и вкусовыми характеристиками продуктов следят как сотрудники завода, так и покупатели. К примеру, в дегустации принимают участие сотрудники отдела маркетинга и в случае, если что-то их не утроит, завод моментально забракует партию, готовящуюся к выпуску в продажу. Более того, на дегустацию на завод время от времени приглашают школьников, чтобы те с присущей им детской непосредственностью поделились своим мнением о продуктах.
— Мы проводим фокус группы, где каждый ребенок говорит о своих пожеланиях, к примеру, чтобы было гуще или слаще. После этого мы на производстве меняем те или иные характеристики, вплоть до вкуса продуктов, — рассказывает Файзуллин.
Столь тщательный подход и внимание к выпускаемой на заводе продукции однозначно найдет широкий отклик среди покупателей. Молочная продукция завода уже не первый год пользуется большим успехом среди жителей республики. Как отмечает Ильдар Файзуллин, до 24% молочной продукции, представленной на полках магазинов Башкирии — это продукция Уфагормолзаода.
— Наши основные поставщики — это 13 районов республики Башкортостан, откуда мы берем сырье. До 99% наших поставщиков — это поставщики из республики, — отмечает руководитель предприятия.
Запуск ПЭТ-линии увеличивает потребности предприятия в сыром молоке. Если сейчас предприятие готово принимать 150 тн/сут, то уже в сентябре мощность приемки вырастет до 250 тн/сут.
Стоит также отметить, что предприятие неоднократно отмечали различными наградами. Так и в рамках визита контрольно-ревизионного управления руководитель предприятия Ильдар Файзуллин был удостоен награды, которую вручил ему Агарагим Кагиргаджиев.
— Мы сегодня посмотрели очень интересное предприятие. Видим здесь качественный подход. Сам подход предприятия такой, каким в моем понимании, он должен быть на предприятии. Видно, что и коллектив сплоченный, командный дух чувствуется. Приятно, что в городе производится такая вот натуральная продукция, — сказал Кагиргаджиев.
— Это заслуга не только моя, но и всего нашего коллектива, — скромно отвечает на поздравления Файзуллин.