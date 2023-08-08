На проспекте Октября в Уфе легковой автомобиль столкнулся с автобусом

Как сообщил читатель Mkset, ДТП с участием автобуса №211 и легкового авто произошло сегодня, 8 августа, на проспекте Октября в районе Госцирка. На кадрах с места происшествия можно увидеть, что к месту ДТП уже подъехал автомобиль ДПС.