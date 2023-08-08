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Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

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На проспекте Октября в Уфе легковой автомобиль столкнулся с автобусом

8 августа 2023, 16:16
Фото: mkset.ru

В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта

О дорожном инциденте сообщил читатель Mkset

Как сообщил читатель Mkset, ДТП с участием автобуса №211 и легкового авто произошло сегодня, 8 августа, на проспекте Октября в районе Госцирка. На кадрах с места происшествия можно увидеть, что к месту ДТП уже подъехал автомобиль ДПС.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Напомним, ранее в ДТП с автобусом в Уфе женщина получила различные травмы. По информации Госавтоинспекции Уфы, инцидент произошел напротив дома № 36 по улице Орджоникидзе. Женщина, находившаяся за рулем Hyundai Accent, двигаясь по улице, столкнулась с движущимся в попутном направлении автобусом №110.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Общественный транспорт#Происшествия#Город
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