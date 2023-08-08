На крупном предприятии в Башкирии произошел взрыв: есть пострадавшие

Также подчеркивается, что на место происшествия прибыли фельдшер здравпункта и городская скорая помощь, заводские и городские пожарные части. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь и позже они были доставлены в городскую клиническую больницу города Стерлитамак.