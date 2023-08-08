На крупном предприятии в Башкирии произошел взрыв: есть пострадавшие

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Published Сегодня, 13:50
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Сообщается, что взрыв винихлорида произошел в одном из цехов предприятия, находившихся на капремонте, около 22:23 в понедельник, 7 августа.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ, де сообщили, что на предприятии произошел хлопок без разрушения конструкций.
— Вчера, 7 августа, в в 22:08 поступило сообщение о том, что произошел хлопок по адресу Стерлитамак ул. Техническая, 32, цех 11, корпус 1304. По прибытии подразделений было обнаружено, что в результате хлопка винихлорида повреждены две деревянные рамы размером 5×1 на площади 10 кв. м. На первой-второй отметках корпус 1304 цех находился на капремонте. К сожалению, в результате хлопка два человека пострадало. Это работники предприятия: гражданка 1971 г. р. госпитализирована в реанимационное отделение ГКБ №1 с диагнозом термический ожог пламенем 2-3 степени нижних конечностей, лица 49%, травматический шок. Состояние стабильное тяжелое. Также гражданин 1972 г. р. также госпитализирован в ГКБ №1 с диагнозом термический ожог пламенем 2-3 степени нижних конечностей, кистей рук 30%, ожоговой шок. Состояние стабильное тяжелое, — сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии Стерлитамака начальник 14-го пожарно-спасательного отряда МЧС по республике Вячеслав Ефремов.
За комментарием по состоянию пострадавших Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава.
— Состояние тяжелое, но стабильное, — прокомментировали в ведомстве.
Также за комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу БСК.
— 07.08.2023 г. в 22-05 на территории производства «Каустик» цеха №11 АО «Башкирской содовой компании» во время проведения подготовительных работ по передаче технологического оборудования в капитальный ремонт произошло выделение остаточных паров газа винилхлорида из дегазатора позиции Р-301/2 в помещении рабочей зоны корпуса 1304ВВр на отметке 0.00, в этот момент по неустановленным причинам произошло искрообразование, повлекшее за собой воспламенение воздушно-газовой смеси с последующим хлопком. В результате хлопка водитель погрузчика, находившийся на отм.0.00 и аппаратчик цеха, проводивший в помещении работы по подготовке дегазатора, получили термические ожоги тела 1 и 2 степени, — сообщили Mkset в пресс-службе «Башкирской содовой компании».
Также подчеркивается, что на место происшествия прибыли фельдшер здравпункта и городская скорая помощь, заводские и городские пожарные части. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь и позже они были доставлены в городскую клиническую больницу города Стерлитамак.
— Распространение открытого огня допущено не было. На текущий момент ведется расследование инцидента. Создана комиссия под управлением Ростехнадзора для установления причин произошедшего, — сообщили в БСК.