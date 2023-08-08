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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

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«Казался нормальным»: странный мужчина напугал маленькую школьницу в лифте в Уфе

8 августа 2023, 04:53
Фото: 1MI
В районе Зеленая Роща мужчина преследовал школьницу ради фотографии под ее юбкой

В соцсетях появилось видео, где мужчина преследует девочку, сообщает тг-канал Mash Batash.

Мужчина и Рита (имя изменено — прим.ред.) вместе зашли в лифт, он поинтересовался, на какой этаж едет девочка, и нажал на нужную кнопку.

Далее извращенец дождался, когда девочка отвернется, и протянул свою руку с телефоном для непристойных фотографий.

После того, как Рита вышла, мужчина начал любоваться сделанными кадрами и поехал дальше.

Девочка сразу поняла, что мужчина ведет себя странно, но что-то сделать побоялась. Придя домой, она рассказала маме о домогательствах. Сейчас полиция ищет этого мужчину.

#Виалина Ахсанова#Новости Уфы#Маньяк#Лифт#Школьница#Видео
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