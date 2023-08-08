«Казался нормальным»: странный мужчина напугал маленькую школьницу в лифте в Уфе

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В соцсетях появилось видео, где мужчина преследует девочку, сообщает тг-канал Mash Batash.
Мужчина и Рита (имя изменено — прим.ред.) вместе зашли в лифт, он поинтересовался, на какой этаж едет девочка, и нажал на нужную кнопку.
Далее извращенец дождался, когда девочка отвернется, и протянул свою руку с телефоном для непристойных фотографий.
После того, как Рита вышла, мужчина начал любоваться сделанными кадрами и поехал дальше.
Девочка сразу поняла, что мужчина ведет себя странно, но что-то сделать побоялась. Придя домой, она рассказала маме о домогательствах. Сейчас полиция ищет этого мужчину.