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Глава Минсельхоза Башкирии возмутился ценами на бензин

8 августа 2023, 05:49
Фото: 1MI
О сложностях с ценами на топливо министр рассказал в ходе оперативного совещания.

Глава Минсельхоза РБ Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании возмутился ценам на бензин в этом году. Министр отметил, что в физическом объеме топливо ведомству поставляется, однако трудности все же имеются.

Так, стоимость дизельного топлива в сравнении с прошлым годом подорожало на 8 тысяч рублей, а цена на АИ-2 выше в 1,5 раза.

Повышение стоимости топлива заметили и жители Башкирии. По данным, «Башинформ», цена на АМ-100-К5 составляет 61,65 рубля (было 61,15 рубля), на ATUM-95 — 52,15 рубля (была 51,95), АИ-92-К5 — 48,15 рубля (была 47,95), ATUM-92 «Класс 5» — 48,95 рубля (была 48,75).

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии
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