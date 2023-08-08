Две смерти за пять дней: власти раскрыли, что происходит в Башкирии

По данным гострудинспекции, с 31 июля по 4 августа в ведомство поступила информация о четырёх происшествиях, два из которых — смертельные. Так, 1 августа 52-летний водитель СПК «Октябрь» (Кугарчинский район) при выгрузке зерна получил удар бортом, упал в яму, и его засыпало зерном. А 3 августа на 58-летнего заведующего молочно-товарной фермы упал кирпич. Мужчина работал в сельскохозяйственном производственном кооперативе им. Карла Маркса (Татышлинский район).