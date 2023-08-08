Две смерти за пять дней: власти раскрыли, что происходит в Башкирии

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
27 июля 23-летний спасатель Аварийно-спасательной службы Башкирии упал с высоты 2,5 метров. Как нам сообщили в Гострудинспекции, во время занятий молодой сотрудник должен был спуститься по верёвкам со специальным оснащением, но была нарушена последовательность действий, из-за чего произошёл «неконтролируемый стремительный спуск». Итогом стали тяжёлые травмы позвоночника — закрытый компрессионный перелом в поясничном отделе позвоночника без нарушений функций спинного мозга. Трудовая инспекция проводит проверку о случившемся.
На звонок корреспондента Mkset в Аварийно-спасательной службе ответили, что пострадавший выписан из больницы, проходит амбулаторное лечение.
По данным гострудинспекции, с 31 июля по 4 августа в ведомство поступила информация о четырёх происшествиях, два из которых — смертельные. Так, 1 августа 52-летний водитель СПК «Октябрь» (Кугарчинский район) при выгрузке зерна получил удар бортом, упал в яму, и его засыпало зерном. А 3 августа на 58-летнего заведующего молочно-товарной фермы упал кирпич. Мужчина работал в сельскохозяйственном производственном кооперативе им. Карла Маркса (Татышлинский район).
31 июля в инспекцию пришло сообщение о том, что в ДТП пострадал водитель-экспедитор транспортной компании «Транзит-М». Предварительная причина, по словам сотрудника ГИТ, стало то, что у впереди идущей машины на ходу разорвалось колесо, после которого 48-летний работник был вынужден совершить манёвр. Но он оказался неудачным, машина попала в кювет.
Ранее мы сообщали, что после вмешательства Гострудинспекции были восстановлены права бывших работников магазина «Заспорт» — им выплатили положенные деньги, а в адрес фирмы готовится предостережение.