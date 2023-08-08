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Два ребенка пострадали в результате ДТП в Уфе

8 августа 2023, 13:34
Фото: 1MI

Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Уфе

Инцидент произошел ранее на участке Оренбургского тракта, сообщили в пресс-службе МВД по РБ

По предварительным данным, 36-летний водитель автомашины «Форд Транзит», следуя по Оренбургскому тракту в районе Металлобазы, допустил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус». При этом отмечается, что «Ларгус» остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате инцидента, пострадали пять пассажиров отечесвенного авто, в числе которых двое несовершеннолетних. Все они были доставлены в больницу.

Установлением деталей и обстоятельств произошедшего в настоящий момент занимаются сотрудники городской Госавтоинспекции.


#Новости Уфы#Дороги#Автомобиль#ДТП#Происшествия#Город#Азамат Нухов
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