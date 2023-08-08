Два ребенка пострадали в результате ДТП в Уфе

В результате инцидента, пострадали пять пассажиров отечесвенного авто, в числе которых двое несовершеннолетних. Все они были доставлены в больницу.



Установлением деталей и обстоятельств произошедшего в настоящий момент занимаются сотрудники городской Госавтоинспекции.





