Два ребенка пострадали в результате ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По предварительным данным, 36-летний водитель автомашины «Форд Транзит», следуя по Оренбургскому тракту в районе Металлобазы, допустил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус». При этом отмечается, что «Ларгус» остановился на запрещающий сигнал светофора.
В результате инцидента, пострадали пять пассажиров отечесвенного авто, в числе которых двое несовершеннолетних. Все они были доставлены в больницу.
Установлением деталей и обстоятельств произошедшего в настоящий момент занимаются сотрудники городской Госавтоинспекции.