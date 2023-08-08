Более 500 млн рублей РЭО планирует вложить в проект по созданию КПО на Чукотке

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что правительство Чукотского автономного округа в июле текущего года заключило с инвестором ООО «Концессионная компания „Билибино“ концессионное соглашение. В его рамках планируется возведение комплекса по обращению с отходами. Стоимость строительства объекта составит более 585 млн рублей. В свою очередь, РЭО планирует вложить в него до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций РЭО, что составит примерно 500 млн рублей. Об этом пишет transsibinfo.com.
Ориентировочная мощность комплекса составит 3500 тонн в год. Об этом сказал замгендиректора РЭО Сергей Королев. По его словам, объект будет возведен в городе Билибино в 2025 году. Работы по проектированию объекта начнутся в самое ближайшее время.
Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходил в июне этого года, Чукотский АО и РЭО заключили соглашение о сотрудничестве в области развития системы обращения с ТКО. В результате соглашения регион должен получить всю необходимую инфраструктуру.