Более 500 млн рублей РЭО планирует вложить в проект по созданию КПО на Чукотке

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что правительство Чукотского автономного округа в июле текущего года заключило с инвестором ООО «Концессионная компания „Билибино“ концессионное соглашение. В его рамках планируется возведение комплекса по обращению с отходами. Стоимость строительства объекта составит более 585 млн рублей. В свою очередь, РЭО планирует вложить в него до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций РЭО, что составит примерно 500 млн рублей. Об этом пишет transsibinfo.com.