Арест продлили депутату Курултая и остальным членам «марксистского кружка»

Напомним, что фигурантами уголовного дела выступают депутат Курултая Дмитрий Чувилин*, активисты Ринат Буркеев, Юрий Ефимов, бывший правоохранитель Павел Матисов* и медицинский работник Алексей Дмитриев*. Все пятеро обвиняются в организации марксистского кружка, целью которого, как выяснили следователи, был насильственный захват власти с целью изменения конституционного строя. Помимо этого им также выдвинули обвинения в покушении на хищении оружия и боеприпасов, а так же в оправдании террористических действий.