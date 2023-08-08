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Арест продлили депутату Курултая и остальным членам «марксистского кружка»

8 августа 2023, 07:57
Фото: Photobank Ura Media
Верховный суд Республики Башкортостан продлил срок заключения пятерым участника марксистского кружка на три месяца.

Согласно новому положению, срок ареста продлён до 10 ноября 2023 года. Ранее он уже продлевался до 23 июля.

Напомним, что фигурантами уголовного дела выступают депутат Курултая Дмитрий Чувилин*, активисты Ринат Буркеев, Юрий Ефимов, бывший правоохранитель Павел Матисов* и медицинский работник Алексей Дмитриев*. Все пятеро обвиняются в организации марксистского кружка, целью которого, как выяснили следователи, был насильственный захват власти с целью изменения конституционного строя. Помимо этого им также выдвинули обвинения в покушении на хищении оружия и боеприпасов, а так же в оправдании террористических действий.

Виновные по этому делу находятся под стражей с марта 2022 года.

* — с 26 мая 2022 года внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Депутаты#Депутаты РБ#Экстремисты
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