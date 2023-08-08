Арест продлили депутату Курултая и остальным членам «марксистского кружка»

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Согласно новому положению, срок ареста продлён до 10 ноября 2023 года. Ранее он уже продлевался до 23 июля.
Напомним, что фигурантами уголовного дела выступают депутат Курултая Дмитрий Чувилин*, активисты Ринат Буркеев, Юрий Ефимов, бывший правоохранитель Павел Матисов* и медицинский работник Алексей Дмитриев*. Все пятеро обвиняются в организации марксистского кружка, целью которого, как выяснили следователи, был насильственный захват власти с целью изменения конституционного строя. Помимо этого им также выдвинули обвинения в покушении на хищении оружия и боеприпасов, а так же в оправдании террористических действий.
Виновные по этому делу находятся под стражей с марта 2022 года.
* — с 26 мая 2022 года внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.