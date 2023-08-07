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Published Сегодня, 13:06

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Сообщения о запрете проезда по популярному мосту в Башкирии оказались фейком

7 августа 2023, 13:06
Фото: 1MI
Речь идет о проезде по мосту через реку Танып в Бураевском районе. Местные жители обеспокоены, что он в скором времени будет платным.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях появилось видео с моста через реку Быстрый Танып в Бураевском районе. Автор видео сообщает, что сейчас проезд по мосту закрыт для «гражданского транспорта», пропускают только рабочую технику. В комментариях к публикации пользователи в свою очередь также заявляют о наличии шлагбаума на месте.

—Значит, будет платный, — пришла к выводу Рашида Я.

Однако в пресс-службе Минтранса Башкирии, информацию о платном проезде по технологическому понтонному мосту опровергли, отметив, что проезд по нему противоречит требованиям безопасности.

— Данный временный понтонный мост через р. Быстрый Танып предназначен для проезда технологического и служебного транспорта работников, задействованных при строительстве скоростной автомобильной дороги М-12 «Дюртюли-Ачит», а также для проезда машин экстренных служб. Проезд гражданского транспорта по технологическому понтонному мосту противоречит требованиям транспортной безопасности, — информируют в ведомстве.

Кроме того, по сообщения о возможной плате за проект служба безопасности подрядной организации ООО «СК „Автодор“ провела проверку, которая показала, что данный факт не является действительным.

#Элина Сайфранова
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