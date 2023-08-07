Сообщения о запрете проезда по популярному мосту в Башкирии оказались фейком

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях появилось видео с моста через реку Быстрый Танып в Бураевском районе. Автор видео сообщает, что сейчас проезд по мосту закрыт для «гражданского транспорта», пропускают только рабочую технику. В комментариях к публикации пользователи в свою очередь также заявляют о наличии шлагбаума на месте.
—Значит, будет платный, — пришла к выводу Рашида Я.
Однако в пресс-службе Минтранса Башкирии, информацию о платном проезде по технологическому понтонному мосту опровергли, отметив, что проезд по нему противоречит требованиям безопасности.
— Данный временный понтонный мост через р. Быстрый Танып предназначен для проезда технологического и служебного транспорта работников, задействованных при строительстве скоростной автомобильной дороги М-12 «Дюртюли-Ачит», а также для проезда машин экстренных служб. Проезд гражданского транспорта по технологическому понтонному мосту противоречит требованиям транспортной безопасности, — информируют в ведомстве.
Кроме того, по сообщения о возможной плате за проект служба безопасности подрядной организации ООО «СК „Автодор“ провела проверку, которая показала, что данный факт не является действительным.