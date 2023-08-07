Сообщения о запрете проезда по популярному мосту в Башкирии оказались фейком

В социальных сетях появилось видео с моста через реку Быстрый Танып в Бураевском районе. Автор видео сообщает, что сейчас проезд по мосту закрыт для «гражданского транспорта», пропускают только рабочую технику. В комментариях к публикации пользователи в свою очередь также заявляют о наличии шлагбаума на месте.