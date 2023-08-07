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Вооружённые подростки, извращенец в Уфе и обязательный труд для школьников Башкирии

7 августа 2023, 15:20
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
Собрали самые громкие новости Уфы и Башкирии за 7 августа.

Полиции удалось установить личность извращенеца, который домогался до молодых девушек в общественном транспорте. В данный момент по этому делу проводится проверка. Радостая весть, если не учитывать слова очевидцев о том, что мужчина за этим делом известен не первый год.

 

Глава Башкирии в ходе оперативного совещания высказался об организации школьного питания в республике и дал поручение ответвенных «расстреливать на месте» за непригодные по сроку годности продукты.

 

На экс-главу Общественной палаты Башкортостана Ростислава Мурзагулова* составлен протокол. Суд может оштрафовать его на 50 тысяч рублей в связи с тем, что экс-пиарщик главы республики не направил в Минюст финансовый отчет, обязательный для граждан, признанных иностранными агентами.

 

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин в ходе оперативного совещания выступил с сообщением о том, к каким видам обязательных работ могут быть привлечены школьники по новому закону о трудовом воспитании.

 

В Стерлитамаке вооружённые подростки решили выяснить отношения прямо в центре города. Для задержания подростков потребовались силы практически всего местного отряда полиции, ведь гонять правонарушителей якобы пришлось по всему городу.

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Полиция#Анна Савельева
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