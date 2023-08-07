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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Власти Башкирии заявили о решении достроить скандальный «Дом смерти» в Уфе

7 августа 2023, 09:29
Долгожданный проект завершения строительства жилого дома в Уфе по улице Пархоменко получил положительное заключение экспертизы.

Застройщиком дома стала компания «Дуслык-строй». Документацию разработали уфимские компании «Главпроект» и «Группа инженерного проектирования „Формат“, сообщает РБК-Уфа.

Напомним, власти обещали до конца 2023 года решить проблему уфимского «Дома смерти» в квартале улиц Пархоменко, Кирова, Достоевского и Цюрупы, который не могли достроить из-за сложностей с признанием экс-застройщика здания банкротом.

В сложившейся ситуации в июле 2022 года участники ЖСК «Дуслык-строй» объявили 20-дневную голодовку прямо на стройплощадке. После объявления забастовки Минстрой заявил, что «дольщиков никто не бросает», и до конца 2023 года дом достроят. Вскоре глава Башкирии Радий Хабиров потребовал подготовить «качественную кассацию» и запустить процедуру банкротства «Луча», чтобы недострой перешел государству.

Ранее Mkset уже писали о странном доме, где было немало несчастных случаев, начиная с простых вылазок подростков и заканчивая нахождением безжизненных тел. Местные жители настаивали на том, чтобы закрыть территорию дома, но и это замечание не было рассмотрено. Остаётся надеяться, что после завершения строительства «дом смерти» перестанет носить такое устрашающее название.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Застройщики#Город#Центр города
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