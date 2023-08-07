Власти Башкирии заявили о решении достроить скандальный «Дом смерти» в Уфе

Ранее Mkset уже писали о странном доме, где было немало несчастных случаев, начиная с простых вылазок подростков и заканчивая нахождением безжизненных тел. Местные жители настаивали на том, чтобы закрыть территорию дома, но и это замечание не было рассмотрено. Остаётся надеяться, что после завершения строительства «дом смерти» перестанет носить такое устрашающее название.