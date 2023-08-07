В Госдуме пояснили запрет Верховного суда на УЗИ без направления специалиста

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В беседе с изданием NEWS.ru зампредседателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов привел пример ситуации, в которой может действовать запрет на проведение УЗИ без направления врача. Она выглядит следующим образом: пациент решил, что ему требуется ультразвуковое исследование, пришел в государственную поликлинику, чтобы сделать УЗИ. Однако в медучреждении ему отказали, и пациент обратился в Верховный суд. Леонов пояснил, что сама по себе формулировка о запрете может выглядеть достаточно странно, поскольку проводит эту процедуру врач, и направление на нее также выдает врач.
По словам парламентария, УЗИ может проводиться в рамках диспансеризации в случае подозрения у пациента на какое-либо заболевание. До Верховного суда дело доходит, когда пациенту, обратившемуся в государственную поликлинику без направления, отказывают в процедуре, считает Сергей Леонов.
Депутат уточнил, что в частных медцентрах клиент может пройти все процедуры, какие пожелает. В государственной поликлинике без направления от врача УЗИ не делают.
Леонов напомнил, что ультразвуковое исследование безвредно для организма в отличие от компьютерной томографии или рентгена.
Ранее Верховный суд РФ поддержал Минздрав, который отказал пациентке в проведении УЗИ без направления специалиста. Россиянка подала иск на ведомство, в котором было указано, что поход к врачу сопряжен с временными затратами, требование направления от специалиста ограничивает ее права и конкуренцию среди специалистов, поскольку в направлении всегда указывается место проведения процедуры. Минздрав сослался на положения действующего законодательства, а Верховный суд поддержал ведомство.