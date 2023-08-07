В Госдуме пояснили запрет Верховного суда на УЗИ без направления специалиста

В беседе с изданием NEWS.ru зампредседателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов привел пример ситуации, в которой может действовать запрет на проведение УЗИ без направления врача. Она выглядит следующим образом: пациент решил, что ему требуется ультразвуковое исследование, пришел в государственную поликлинику, чтобы сделать УЗИ. Однако в медучреждении ему отказали, и пациент обратился в Верховный суд. Леонов пояснил, что сама по себе формулировка о запрете может выглядеть достаточно странно, поскольку проводит эту процедуру врач, и направление на нее также выдает врач.