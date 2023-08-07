Уфимка случайно убила своего младенца и избежала тюрьмы

Из материалов следствия известно, что в тот роковой вечер женщина вместе с супругом распивала алкоголь. Позднее к их компании присоединился сосед, с которым муж, на почве ревности, затеял драку и впоследствии оказался в отделении полиции за обвинение в дебоширстве. Женщина после случившегося отправилась спать, уложив с собой младенца, который не переставал плакать. Лишь утром та с ужасом обнаружила бездыханное тело своего сына. Вернувшийся из отделения в это же время муж сразу же вызвал скорую, но было уже слишком поздно: медики только констатировали смерть ребёнка.