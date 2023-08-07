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Posted Вчера, 18:12

Published Вчера, 18:12

Modified Вчера, 18:41

Updated Вчера, 18:41

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Уфимка случайно убила своего младенца и избежала тюрьмы

7 августа 2023, 18:12
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Жительница Уфы случайно задавила во сне своего ребёнка, но избежала тюремного заключения, отделавшись условным сроком.

Из материалов следствия известно, что в тот роковой вечер женщина вместе с супругом распивала алкоголь. Позднее к их компании присоединился сосед, с которым муж, на почве ревности, затеял драку и впоследствии оказался в отделении полиции за обвинение в дебоширстве. Женщина после случившегося отправилась спать, уложив с собой младенца, который не переставал плакать. Лишь утром та с ужасом обнаружила бездыханное тело своего сына. Вернувшийся из отделения в это же время муж сразу же вызвал скорую, но было уже слишком поздно: медики только констатировали смерть ребёнка.

В ходе дела обвиняемая пребывала в сильном волнении и раскаивалась в произошедшем. Как стало известно из её слов, с малышом они спали на сломанном диване, в котором имелось углубление, куда и провалился ребёнок. Не заметив это, женщина придавила его своим телом, тем самым перекрыв младенцу доступ к кислороду.

Горе-мать признали виновной в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы
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