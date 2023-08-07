Тысячи человек: стало известно сколько пострадавших в Башкирии от укусов клещей

Зафиксировано 13 случаев обнаружения у пациентов клещевого боррелиоза и 7 случаев клещевого энцефалита. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии проводились исследования над 10446 насекомыми сняты с людей. Результаты исследования показали, что инфицируемость у подопотных энцефалитом составляет 1,7%, инфекционным боррелиозом — 22,4%.