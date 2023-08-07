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Тысячи человек: стало известно сколько пострадавших в Башкирии от укусов клещей

7 августа 2023, 04:00
Фото: 1MI

От укусов клещей в Башкирии в 2023 году пострадало 9 тысяч человек

С начала сезона активности клещей в 2023 году на территории Башкортостана выявили почти 9 тыс. случаев, сообщает Роспотребнадзор.

За медицинской помощью из-за укуса клеща к медиками обратились уже 8977 человек, 3135 из них составляют несовершеннолетние пострадавшие.

Зафиксировано 13 случаев обнаружения у пациентов клещевого боррелиоза и 7 случаев клещевого энцефалита. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии проводились исследования над 10446 насекомыми сняты с людей. Результаты исследования показали, что инфицируемость у подопотных энцефалитом составляет 1,7%, инфекционным боррелиозом — 22,4%.

Для улучшения положения была проведена акарицидная обработка 4418,3 гектаров местности, 1809,1 из них составили территории летних лагерей.

В прошлом году количество пострадавших на этот же момент времени составило, в общем, 9285 человек.

#Анна Савельева#Лето#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Клещи
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