Тысячи человек: стало известно сколько пострадавших в Башкирии от укусов клещей

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За медицинской помощью из-за укуса клеща к медиками обратились уже 8977 человек, 3135 из них составляют несовершеннолетние пострадавшие.
Зафиксировано 13 случаев обнаружения у пациентов клещевого боррелиоза и 7 случаев клещевого энцефалита. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии проводились исследования над 10446 насекомыми сняты с людей. Результаты исследования показали, что инфицируемость у подопотных энцефалитом составляет 1,7%, инфекционным боррелиозом — 22,4%.
Для улучшения положения была проведена акарицидная обработка 4418,3 гектаров местности, 1809,1 из них составили территории летних лагерей.
В прошлом году количество пострадавших на этот же момент времени составило, в общем, 9285 человек.