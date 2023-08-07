Суд может оштрафовать признанного иноагентом экс-пиарщика главы Башкирии

Напомним, ранее Мурзагулов* сам подал иск против Минюста с требованием признать его иностранным агентом. По его словам, депутаты Госдумы неоднократно заявляли о его «враждебной для существующего в России строя политической деятельности», с его же слов, о его иностранном финансировании неоднократно заявляли СМИ. Вскоре Мурзагулов* действительно был внесен в список лиц, выполняющих функции иностранных агентов.



* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.