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Суд может оштрафовать признанного иноагентом экс-пиарщика главы Башкирии

7 августа 2023, 10:34
Фото: Ростислав Мурзагулов*// VK.com

На признанного иноагентом экс-пиарщика главы Башкирии составили протокол

Бывшему главе Общественной палаты Башкортостана и соратнику Радия Хабирова может грозить крупный денежный штраф, сообщает тг-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Нагатинский суд Москвы

Так, протокол на Ростислава Мурзагулова* был составлен в связи с тем, что экс-пиарщик главы республики не направил в Минюст финансовый отчет, обязательный для граждан, признанных иностранными агентами. Сумма штрафа за данное нарушение составляет до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее Мурзагулов* сам подал иск против Минюста с требованием признать его иностранным агентом. По его словам, депутаты Госдумы неоднократно заявляли о его «враждебной для существующего в России строя политической деятельности», с его же слов, о его иностранном финансировании неоднократно заявляли СМИ. Вскоре Мурзагулов* действительно был внесен в список лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Ростислав Мурзагулов#Судебный иск#Штрафы
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