Суд может оштрафовать признанного иноагентом экс-пиарщика главы Башкирии

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Так, протокол на Ростислава Мурзагулова* был составлен в связи с тем, что экс-пиарщик главы республики не направил в Минюст финансовый отчет, обязательный для граждан, признанных иностранными агентами. Сумма штрафа за данное нарушение составляет до 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее Мурзагулов* сам подал иск против Минюста с требованием признать его иностранным агентом. По его словам, депутаты Госдумы неоднократно заявляли о его «враждебной для существующего в России строя политической деятельности», с его же слов, о его иностранном финансировании неоднократно заявляли СМИ. Вскоре Мурзагулов* действительно был внесен в список лиц, выполняющих функции иностранных агентов.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.