Самый современный на Дальнем Востоке аэровокзал открылся в Южно-Сахалинске

В год новейший сахалинский аэровокзал будет способен принимать с комфортом до пяти миллионов пассажиров. Это в пять раз больше, чем позволяли мощности старого аэропорта столицы островного региона. Современный аэровокзальный комплекс способен не только закрыть все текущие потребности, но и создать задел для развития авиаперевозок на многие годы вперед.