Российских подростков вынуждают совершать диверсии на железных дорогах

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Следует отметить, что диверсии с участием несовершеннолетних совершаются во многих регионах. Например, трое молодых людей, старшему из которых 18 лет, в мае подожгли релейный шкаф у станции Инской. Их арестовали в Новосибирске. Аналогичное преступление было совершено в Казани, там старшему группы было 15 лет. В подмосковном Чехове сотрудники ФСБ арестовали восьмиклассников, повредивших железнодорожную инфраструктуру. В Москве за поджог железнодорожного имущества задержали двоих школьников. За преступление им обещали 10 000 рублей. В Калужской области из-за диверсии остановили поезд Москва — Анапа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения», пишет bel.ru.
Обычно несовершеннолетним раздают подобные задания через Telegram. Кураторы малолетних преступников предлагают за одну диверсию от 5 000 до 50 000 рублей. На дело рекомендуют ходить группами. Часто используются методы социальной инженерии. Подростков пытаются брать на слабо.
В социальных сетях сообщения о малолетних диверсантах вызывают волны негатива. Пользователи требуют применять к ним самые суровые меры, не взирая на возраст.
Примечательно, что железнодорожники, если ловят таких диверсантов, обычно не церемонятся. Наказание настигает их прямо на месте преступления, обычно действуют рабочие кулаками. Их можно понять, от сохранности железнодорожной инфраструктуры зависят жизни людей, не только коллег, но и пассажиров. Отсюда и желание проучить тех, кто подвергает их опасности.
Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин напомнил, что в Российской Федерации с февраля минувшего года предотвращено свыше 100 терактов, планировавшихся молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними.
Эксперты отмечают, что у подобных дел высокая раскрываемость. Минимальное наказание, грозящее несовершеннолетним, — до 5 лет лишения свободы по статье об умышленном уничтожении имущества. А вот если дело пойдёт по статье о диверсии, то это 10 лет заключения и уже с 16-летнего возраста. К слову, совершение преступления группой лиц усугубляет вину.
Можно за подобные преступления получить и более суровый приговор. Сергея Белавина, получившего от вражеских агентов $4000 и 100 000 рублей, за подрыв путей в Брянской области приговорили к 22 годам колонии.