Российских подростков вынуждают совершать диверсии на железных дорогах

Следует отметить, что диверсии с участием несовершеннолетних совершаются во многих регионах. Например, трое молодых людей, старшему из которых 18 лет, в мае подожгли релейный шкаф у станции Инской. Их арестовали в Новосибирске. Аналогичное преступление было совершено в Казани, там старшему группы было 15 лет. В подмосковном Чехове сотрудники ФСБ арестовали восьмиклассников, повредивших железнодорожную инфраструктуру. В Москве за поджог железнодорожного имущества задержали двоих школьников. За преступление им обещали 10 000 рублей. В Калужской области из-за диверсии остановили поезд Москва — Анапа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения», пишет bel.ru.