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«Расстреливать»: глава Башкирии отдал чиновникам поручения по школьному питанию

7 августа 2023, 08:01

Хабиров отдал чиновникам поручения по организации школьного питания в столовых

Высказался об этом глава Башкирии в ходе оперативного совещания.

Сегодня, 7 августа, Радий Хабиров отдал подчиненным ряд поручений в связи со школьным питанием, одно из которых «расстреливать на месте» за просроченные продукты.

— Снова жесткий спрос с наших операторов, которое это питание предоставляют. Я помню как мы начинали эту работы и где мы сейчас находимся. Сейчас вроде детишки кушают. Подчеркиваю, нормальное питание, чтобы детям холодное не давали. За просроченные продукты расстреливайте на месте, — Радий Хабиров.

Напомним, что ранее Mkset рассказывал о меню в школьных столовых и о многочисленных жалобах как родителей так и самих детей на качество блюд.

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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Школьное питание#Столовая
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