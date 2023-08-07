«Расстреливать»: глава Башкирии отдал чиновникам поручения по школьному питанию

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Сегодня, 7 августа, Радий Хабиров отдал подчиненным ряд поручений в связи со школьным питанием, одно из которых «расстреливать на месте» за просроченные продукты.
— Снова жесткий спрос с наших операторов, которое это питание предоставляют. Я помню как мы начинали эту работы и где мы сейчас находимся. Сейчас вроде детишки кушают. Подчеркиваю, нормальное питание, чтобы детям холодное не давали. За просроченные продукты расстреливайте на месте, — Радий Хабиров.