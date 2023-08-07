«Работа не волк — в лес не убежит»: раскрыта правда о безработных жителях Башкирии

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По данным выборочного обследования, в Башкирии численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в марте–мае 2023 года составила 1,937 млн человек.
По данным Башстата, из этого числа около 1,893 млн человек или 97,7% заняты в экономической деятельности. Также 44,1 тысячи человек, или 2,3%, значатся безработными. Эти люди не имели работы, однако активно искали ее и были готовы приступить к ней в течение недели.
Уже к концу июня 2023 года на учете в службе занятости Башкирии состояли 16,2 тысячи безработных. Официально зарегистрированы безработными 14,3 тысячи человек, сообщили в Башстате. К концу июня в республиканском банке вакансий значилось почти 52 тысячи свободных рабочих мест. Это на 5,9 процента меньше, чем в конце мая 2023 года.