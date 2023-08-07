«Работа не волк — в лес не убежит»: раскрыта правда о безработных жителях Башкирии

По данным Башстата, из этого числа около 1,893 млн человек или 97,7% заняты в экономической деятельности. Также 44,1 тысячи человек, или 2,3%, значатся безработными. Эти люди не имели работы, однако активно искали ее и были готовы приступить к ней в течение недели.