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Популярный ТЦ эвакуировали в Уфе: названа причина

7 августа 2023, 12:57
Фото: Алексей Гошкодер / 1MI
Сегодня, 7 августа, в лайфстайл центре «Башкирия» в Уфе эвакуировали 600 посетителей. Раскрылась причина эвакуации.

Как сообщает МЧС Башкирии, в одном из заведений общественного питания сработала противопожарная сигнализация. Всех посетителей, находившихся в здании в этот момент, вывели на улицу. На место прибыли пожарные, но, как выяснилось, возгорания на самом деле не было, а сигнализация сработала из-за дыма на кухне.

Напомним, что похожая ситуация в этом торговом центре уже происходила ранее. В январе более тысячи человек были эвакуированы из-за задымления, вызванного горящим в техническом помещении ресторана мусором.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы
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