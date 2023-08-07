Популярный ТЦ эвакуировали в Уфе: названа причина

Как сообщает МЧС Башкирии, в одном из заведений общественного питания сработала противопожарная сигнализация. Всех посетителей, находившихся в здании в этот момент, вывели на улицу. На место прибыли пожарные, но, как выяснилось, возгорания на самом деле не было, а сигнализация сработала из-за дыма на кухне.