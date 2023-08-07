Популярный ТЦ эвакуировали в Уфе: названа причина

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Как сообщает МЧС Башкирии, в одном из заведений общественного питания сработала противопожарная сигнализация. Всех посетителей, находившихся в здании в этот момент, вывели на улицу. На место прибыли пожарные, но, как выяснилось, возгорания на самом деле не было, а сигнализация сработала из-за дыма на кухне.
Напомним, что похожая ситуация в этом торговом центре уже происходила ранее. В январе более тысячи человек были эвакуированы из-за задымления, вызванного горящим в техническом помещении ресторана мусором.